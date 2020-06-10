عملية جمع بيانات وسجلات في مخيم الهول

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم، بياناً إلى الرأي العام، كشفت من خلاله عن البدء بعملية تسجيل بيانات وسجلات قاطني مخيم الهول.

وجاء في نص البيان:

"إن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والتزاماً منها بالإسهام والاستمرار في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين ومن خلال قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي وبالشراكة مع التحالف الدولي ستقوم بعملية تحديد وتسجيل بيانات ومعلومات النساء من زوجات أعضاء تنظيم داعش ممن يسمون أنفسهم بالمهاجرات في مخيم الهول الذي يعد أخطر مخيم في العالم، نظراً لوجود أعداد كبيرة من منتمي تنظيم داعش الإرهابي وأطفالهم، يأتي هذا الإجراء التزاماً منا في أداء مسؤولياتنا في ضبط الأمن، وكذلك لمنع أعمال إرهابية في المنطقة ودول العالم.

جمع البيانات اللازمة يأتي من أجل تحسين الأوضاع المعيشية والإنسانية داخل مخيم الهول، وكذلك من أجل إخطار البلدان الأم لقاطني المخيم ودعوتها لكي تقوم بواجباتها في تقديم الدعم اللازم، وكذلك إيجاد حل مناسب للوضع المعقد في المخيم المذكور مع وجود أعداد هائلة من النساء والأطفال.

في هذا الإطار، فالإدارة الذاتية وأجهزتها العسكرية والأمنية المختصة ملتزمة باحترام حقوق الإنسان والمواثيق والعهود الدولية، وعليه فإن عملية جمع المعلومات داخل المخيم ستتم وفق القوانين المتبعة ودون اللجوء إلى الإكراه ضد أي من قاطني المخيم على اختلاف جنسياتهم".

(أ م/د ج)

ANHA