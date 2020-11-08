عملية جديدة لقسد تسفر عن اعتقال 5 من مرتزقة داعش

وأفاد مراسلنا من بلدة البصيرة في الريف الشرقي لمدينة دير الزور بأن قوات سوريا الديمقراطية قامت في الساعات الأولى من صباح اليوم، بمداهمة مجموعة من المنازل في الجهة الجنوبية والغربية من البلدة، واعتقلت 5 من المرتزقة.

ونقلًا عن مصدر عسكري في قسد، أشار مراسلنا إلى أن الخلية تتبع لمرتزقة داعش، وأقدمت على القيام ببعض عمليات الاغتيال واستهداف الأهالي في المنطقة، وبالأخص العمليات التي كانت تُنفذ من على الدراجات النارية.

ويشهد ريف مدينة دير الزور الشرقي مؤخرًا تصاعدًا في وتيرة تحركات خلايا مرتزقة داعش، إلى جانب خلايا تابعة لمؤسسات النظام الأمنية، وأخرى لتركيا، بحسب آخر تصريحات لمسؤولين في قسد لوكالة هاوار.

كما وتشهد تلك المنطقة، منذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية في آذار مارس العام الماضي القضاء على داعش، عمليات أمنية مكثفة لقسد لملاحقة خلايا المرتزقة المتبقية في البلدات الممتدة على الضفة الشمالية من نهر الفرات، أسفرت الأخيرة عن اعتقال أحد أكبر القياديين المحليين في مرتزقة داعش والمعروف باسم أبو جهاد الأنصاري.

(م)

ANHA