عملية ضد قاعدة سرية لجيش الاحتلال في عمق أراضي جنوب كردستان

ونقلت وكالة أنباء الفرات عن مصادر محلية أن وحدات الانتقام التابعة للشهيد بدران كوندك رمو نفذت في السابع والعشرين من نيسان/ أبريل الجاري عملية نوعية ضد قاعدة سرية تابعة لدولة الاحتلال التركي في بلدة شيلادزه في جنوب كردستان.

وقالت الوكالة إن العملية تبيّن أنها نفذت انتقامًا لشهداء شيلادزه وضد الاحتلال التركي لجنوب كردستان. ‏

يأتي هذا في حين تشن فيه دولة الاحتلال التركي هجومًا على مناطق زاب وآفا شين ومتينا في مناطق الدفاع المشروع بجنوب كردستان، وذلك لتوسيع رقعة المناطق التي تحلتها منذ الـ 23 من شهر نيسان/ أبريل الجاري.

وأعلن المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي خلال بيان يوم أمس، مقتل 33 جنديًّا لجيش الاحتلال التركي، فيما أعلنت اليوم مقتل 3 جنود آخرين، ليرتفع العدد إلى 36 منذ بدء تركيا هجومها الأخير.

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