عملية عسكرية إسرائيلية في غزة.. اغتيال قيادي بارز والفصائل تهدد بالرد

قتل 4 فلسطينيين بينهم قيادي عسكري بارز في حركة الجهاد الإسلامي، وطفلة، وأصيب 19 آخرين، في قصفٍ إسرائيلي على قطاع غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية أطلق عليها "الفجر الصادق"، تستهدف حركة الجهاد الإسلامي في غزة.

ونعت حركة الجهاد الإسلامي "قائد المنطقة الشمالية في ذراعها العسكري سرايا القدس تيسير الجعبري في غزة"، فيما توعد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة:" الاحتلال الإسرائيلي بقتال لا مهادنة فيه، ردا على العدوان ضد قطاع غزة".

وقال في لقاء صحفي: "ليس هناك خطوط حمر لدى الجهاد الإسلامي في ردها على عملية الاغتيال".

فيما حملت حركة "حماس"، قائلة: " إن العدو الإسرائيلي من بدأ التصعيد على المقاومة في غزة وارتكب جريمة جديدة وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية الكاملة عنها".

(ع م)