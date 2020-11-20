وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اللواء يحيى رسول، إن 16 "إرهابيًّا" قُتلوا في عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في محافظة كركوك شمال العراق.

وقال يحيى رسول في بيان نقلته شبكة السومرية نيوز، "بتوجيه مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، شرعت قطعات جهاز مكافحة الإرهاب بعملية كبرى في محافظة كركوك بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون - وادي الخناجر".

وأضاف رسول، إن العملية الأمنية بدأت أمس الخميس وانتهت صباح اليوم، "واستُهدفت فيها مفرزة كاملة لبقايا مرتزقة داعـش "الإرهابية"، وقد أسفرت العملية عن قتل 1٦ عنصرًا إرهابيًّا، بعد الاشتباك معهم داخل أوكارهم السرية".

وأشار رسول إلى أن عددًا منهم قُتل جراء المواجهة المباشرة، في حين تم قتل الآخرين بوساطة طائرات التحالف الدولي خلال محاولتهم الهرب من المواجهة، مؤكدًا أن قوات مكافحة الإرهاب عثرت على وثائق مهمة، وعددًا من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات سفر ومبالغ مالية محلية وأجنبية.

(ي م)