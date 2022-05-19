عملية التوطين وتغيير الديمغرافية...الاحتلال التركي يوطن لاجئين رحّلوا في حيين بكري سبي المحتلة

باشرت دولة الاحتلال التركي فعلياً تطبيق مخططها الاستيطاني في المناطق التي تحتلها من سوريا تنفيذاً للتصريحات التي أطلقها المسؤولون الأتراك مطلع الشهر الجاري بترحيل مليون لاجئ سوري من أراضيها إلى المناطق التي تحتلها من سوريا.

حيث وثقت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا في الـ ١٤ من الشهر الجاري دخول دفعة أولى من اللاجئين السوريين تضم ١٠٠ لاجئ من مناطق" حمص، حلب، إدلب، الغوطة الشرقية" إلى مقاطعة كري سبي المحتلة عبر البوابة الحدودية.

وبحسب مصادر محلية من المقاطعة المحتلة فإن هؤلاء تم إسكانهم في كل من" حيي الليل والإسكان" في منازل المدنيين المهجرين من الكرد.

هذا وعلمت وكالتنا عبر مصادرها بأن الاحتلال التركي بدأ فعلياً ببناء مستوطنات في الجهة الغربية من المقاطعة المحتلة بعد مصادرة أملاك المهجرين من قبل ما يسمى مجلس تل أبيض المحلي ووهبها لأسيادهم الأتراك لتنفيذ مخططهم الاستيطاني.

ولفت المصدر إلى أن المجلس المحلي قد أنذر أصحاب عدة منازل بجانب برج الكهرباء القريب من دوار العلم للإخلاء تزامناً مع إدخال المستوطنين، وتراجع عن هذا الإنذار بعد الاستياء الشعبي من قبل الأهالي في ذلك الحي ودعوتهم لخروج مظاهرات منددة بدخول اللاجئين.

ومن المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا بأن تركيا وعدت اللاجئين السوريين بأنهم سيحصلون على ميزات في حال عودتهم إلى سوريا ومنها" تقديم شقة مفروشة، وبقاء وثيقة الحماية( الكيملك) معه وبأنه يسمح له بزيارة تركيا ٤ مرات في العام الواحد".

ومن الإغراءات التي تعد بها اللاجئين أيضاً" أن يستكمل أبناؤهم تعليمهم بالمنهاج التركي في المستوطنات التي سيرحلون إليها، وتقديم كرت مول مفتوح دون تحديد المبلغ لكل فرد، تقديم الدعم المالي لهم لافتتاح مشاريع".

وتجدر الإشارة إلى أن مخطط تركيا الاستيطاني لاقى ردود فعل غاضبة من قبل مكونات شمال وشرق سوريا وخصوصاً المهجرين من ديارهم والقاطنين في المخيمات، واصفين إياه باغتصاب الأرض وتكريس الاحتلال التركي، دون ورود أي ردة فعل من قبل حكومة دمشق على هذا المخطط.

(كروب /ٍسـ)

ANHA