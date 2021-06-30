ويصادف يوم 30 حزيران الذكرى السنوية الـ 25 لاستشهاد المناضلة زينب كناجي "زيلان" التي نفذت عملية فدائية ضد جيش الاحتلال التركي في ديرسم عام 1996، والتي وصف القائد عبدالله أوجلان تضحيتها بـ "المانفيستو".

واستذكاراً للمناضلة، عقد مؤتمر ستار لإقليم عفرين ومقاطعة كري سبي/ تل أبيض اجتماعين منفصلين.

الشهباء

اجتماع مقاطعة الشهباء أقيم على مسرح ميتان الواقع في ناحية أحداث، والذي زُين بصورة الشهيدة زيلان ودنيز بويراز وصور القائد عبد الله أوجلان.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، عرضت مقتطفات من مسيرة نضال الشهيدة زيلان ودورها في حركة التحرر الكردستانية.

فيما بعد تحدثت إدارية مؤتمر ستار لإقليم عفرين، نوروز عفرين، واستذكرت الشهيدة زيلان وكافة شهداء شهر حزيران.

وقالت نوروز في ختام حديثها إن الشهيدة زيلان نفذت عمليتها رداً على المخططات التي حيكت ضد القائد عبدالله أوجلان، مؤكدة أنها مثال ومنطلق للمرأة نحو التحرر، مبينة أن الآلاف قد سرن على خطاها.

في الختام تم تقديم عروض غنائية من قبل فرقة آفيستا التابعة للهلال الذهبي.

عين عيسى

وفي الاجتماع الذي عُقد في ناحية عيسى، تحدثت عضوة مؤتمر ستار في الناحية جيهان علي واستذكرت تضحيات المناضلات ضد الفاشية التركية أمثال الشهيدة زيلان وساكينة وآرين وآفيستا.

وتطرقت جيهان إلى أهمية شهر حزيران معتبرة إياه شهر المقاومة، وقالت: "في كل يوم من هذا الشهر نستذكر بطولة الشهيدة زيلان ضد الفاشية التركية وتضحياتها من أجل القائد".

وأضافت "بفلسفة القائد استطعنا الوصول إلى يومنا هذا، عملية الشهيدة زيلان التي فدت بروحها ليست من أجل النساء الكرديات فحسب، وإنما من أجل جميع النساء العالم وفتحت الطريق الحرية أمامهن".

بعدها، قرأت عضو منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة كري سبي، مايا العلي، رسالة الشهيدة زيلان التي كتبتها قبل تنفيذ العملية الفدائية.

وانتهى الاجتماعان بترديد الشعارات التي تمجّد الشهداء وتحيّي مقاومة المرأة.

(كروب/س و)

ANHA