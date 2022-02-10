عملية اغتيال جديدة.. مقتل وإصابة 3 أشخاص في درعا

وشهدت مدينة درعا عملية استهداف جديدة، حيث استهدف مسلحون مجهولون بالرصاص، "عضو اللجنة المركزية في ريف درعا الغربي" برفقة اثنين من المقاتلين السابقين لدى الفصائل ممن أجروا "تسويات ومصالحات"، وذلك في بلدة عتمان غرب درعا، ما أدى إلى مقتل مقاتل سابق وإصابة الاثنين الآخرين بجراح، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع كانون الثاني/ يناير، 44 عملية استهداف جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 31 شخصاً، هم: 18 من المدنيين، و10 عسكريين تابعين لحكومة دمشق وعناصر “التسويات”، واثنين من المقاتلين السابقين ممن أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق من داعش.

(ل د)