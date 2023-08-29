دخلت عملية "تعزيز الأمن" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية، في منطقة دير الزور لملاحقة خلايا مرتزقة داعش، والعناصر الإجرامية وتجار المخدرات، يومها الثالث على التوالي.

مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية المشاركون في عملية "تعزيز الأمن" أكدوا لوكالتنا أنها: "جاءت بناءً على مطالب أهلنا وعشائرنا في دير الزور".

وأوضحوا أن العملية تسير بشكل جيد وتحمل نتائج إيجابية، وأكدوا: "سنواصل العملية حتى تنظيف المنطقة من الخلايا بشكل كامل".

وأكد المقاتلون: "كانت خلايا داعش تستهدف شيوخ القبائل والعشائر وشخصيات معينة لخلق فتنة في المنطقة، وفي ريف دير الزور خاصة، وأن مرتزقة داعش يحاولون زعزعة أمن المنطقة، لهذا الأمر قمنا بهذه العملية لتعزيز الأمن في دير الزور".

وبيّن مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية: "نحن في قوات سوريا الديمقراطية جزء لا نتجزأ من أهل المنطقة، نحن أيضاً أبناء هذه العشائر، نحمي المنطقة والعشائر تدعمنا وتقوم بمساندتنا".

(أ س/أ ب)

ANHA