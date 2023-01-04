أطلقت قوات سوريا الديمقراطية بمساندة قوى الأمن الداخلي في الـ 29 من شهر كانون الأوّل المنصرم، عملية "صاعقة الجزيرة" ضدّ خلايا داعش النائمة في كلّ من الهول، تل براك وتل حميس. إذ يلاحق مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية وعناصر قوى الأمن الداخلي هذه الخلايا بدقّة وحذر ويفتّشون المنازل في هذه المناطق منزلاً بمنزل ويلقون القبض على المرتزقة المختبئين بين الأهالي.

وألقت القوات المشاركة في العملية خلال الأيام الستّة الأولى للعملية القبض على عشرات المرتزقة من أعضاء خلايا داعش النائمة بالإضافة إلى عددٍ من المشتبه بهم، ولا يزال التحقيق مع هؤلاء المشتبه بهم مستمرّاً.

وبحسب الحصيلة التي كشفتها قوات سوريا الديمقراطية:

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنّه تمّ خلال اليوم الثاني لعملية "صاعقة الجزيرة" التي أطلقتها في منطقتي الهول وتل حميس إلقاء القبض على 52 مرتزقاً من مرتزقة داعش.

إذ بدأت القوات المشاركة في العملية، خلال يومها الثاني من 9 محاور ما أجبر المرتزقة الساعين إلى الفرار على الاستسلام.

خلال اليوم الثالث للعملية، ألقت القوات المشاركة فيها القبض على 32 مرتزقاً في الريف الغربي لتل حميس، ثلاثة منهم متورّطون بالمراقبة لصالح داعش خلال الفترة الأخيرة وأسماؤهم موجودة على قوائم المطلوبين للعدالة.

خلال اليوم الرابع للعملية، ألقت القوات المشاركة فيها القبض على 40 مرتزقاً من بينهم مرتزقة يتولّون تنفيذ الهجمات الإرهابية وضمّ المرتزقة إلى صفوف داعش وتسليحهم، وتقديم الدعم اللوجستي والذخائر للخلايا الإرهابية.

خلال اليوم الخامس للعملية، أسفرت عمليات البحث والتفتيش في قرية سميحة الواقعة غرب تل براك وقرية عطه الواقعة غرب البلدة، عن إلقاء القبض على 3 أشخاصٍ يُشتبه بتقديمهم الدعم اللوجستي لخلايا داعش وإحالتهم إلى التحقيق. وداهمت قوات العملية خلال اليوم الخامس أيضاً الأماكن والمنازل التي كان يختبئُ فيها مرتزقة داعش والمتعاونين معهم، وألقت القبض على 11 مرتزقاً ومشتبهاً بتورّطهم في قضايا مختلفة من بينهم متورّطون في تهريب أسر داعش من مخيم الهول وتقديم الدعم اللوجستي لهم.

واتّسع نطاق العملية خلال يومها السادس لتشمل المناطق الواقعة على الحدود السوريّة-العراقيّة. وفي هذا السياق، طهّرت القوات المشاركة في العملية أكثر من 63 كم في الريف الشرقي لبلدة الهول. كما داهمت القوات أوكار المرتزقة وألقت القبض على 3 أشخاص يُشتبه بأنّ لهم صلة بمرتزقة داعش وأحالتهم إلى التحقيق.

كما تمّ إلقاء القبض على 4 متورّطين بجرائم الاختطاف، النهب وابتزاز الأهالي في منطقة جنوب شرق الحسكة، وكانوا يختبئون في منطقة الهول.

هذا وتستمرّ العملية في يومها السابع بدقّة وحذر.

(ر)

ANHA