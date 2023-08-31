عمليّة قوات سوريا الديمقراطيّة تهدف كذلك إلى ملاحقة شبكات المخدّرات

أطلقت قوات سوريا الديمقراطية (QSD) في الضفة الشرقية لنهر الفرات ومناطق متفرقة من دير الزور، عشية 27 آب الجاري، عملية "تعزيز الأمن"، للقضاء على خلايا داعش النائمة وشبكات المخدرات والمخربين والمجاميع الإجرامية.

وألقي القبض خلال الأيام الأربعة الأولى للعملية على 11 مرتزقاً من داعش و10 تجار مخدرات.

وكشف القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، لقمان خليل، أن أحد أهداف عمليتهم هو القضاء على شبكات المخدرات التي تُوزع في المنطقة من قبل أطراف خارجية ومحلية.

وتسلط حصيلة مكتبة مكافحة المخدرات في قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، والمعلومات التي وثّقتها وكالتنا، خلال الـ 14 شهراً الماضية الضوء على ضرورة وأهمية هذه العملية بشكلٍ أفضل.

إلقاء القبض على 3116 تاجراً ومروجاً ومتعاطٍ

حسب التقارير الصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فقد ألقي القبض، خلال الفترة الممتدة بين 26 حزيران عام 2022 و26 حزيران عام 2023، على 6 تجار وألف و42 بائعاً (مروجاً) للمخدرات، وألفين و68 متعاطياً للمخدرات، بالإضافة إلى ضبط 147 كغ من الكريستال الميث، و302 كغ من الحشيش، و148 سيجارة حشيش، و11 ألفاً و880 إبرة مخدرة، و838 ألفاً و814 حبة كبتاغون، ومليون و818 ألفاً و405 حبة مخدرات من أنواع مختلفة، و7,5 كغ من الهيروين، و41 شتلة من نبتة الحشيش، و170 شتلة من نبتة الخشخاش، و14 غراماً من الكوكائين، فيما بلغ عدد قضايا المخدرات 522 قضية.

بعض من حصيلة العمليات:

ألقت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، خلال الفترة الممتدة بين 26 حزيران المنصرم و30 آب الجاري، القبض على 53 تاجر مخدرات وضبطت آلاف حبوب المخدرات، منها:

في 18 تموز المنصرم، ألقت قوى الأمن الداخلي على مروج للمخدرات في الحسكة، وضبطت بحوزته ألف و500 حبة كبتاغون.

وفي 25 تموز، القت قوى الأمن الداخلي القبض على مروج للمواد المخدرة في ريف دير الزور.

في 27 تموز المنصرم، ألقت قوات مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي القبض على تاجرٍ للمخدرات في الطبقة وضبطت بحوزته 1 كيلو و316 غراماً من المخدرات.

في 28 تموز المنصرم، ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على 4 أشخاص يبيعون المخدرات، وضبطت بحوزتهم 7 غرامات من الكريستال الميث، و1 غرام من معجون الحشيش وعدداً من الأسلحة.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع النيابة العامة عشية 16 آب الجاري، بمداهمة عددٍ من أماكن تعاطي المخدرات وتوزيعها، وأسفرت هذه العملية عن إلقاء القبض على 37 مروجاً وبائعاً ومتعاطياً للمخدرات، بالإضافة إلى ضبط 22 حبة كبتاغون، و300 غرام من معجون الحشيش، و50 غرام من الكريستال وعدد من الأسلحة.

في 18 آب الجاري، ألقيَ القبض على 5 أشخاص في منطقة الشهباء بتهمة زرع وبيع الحشيش، بالإضافة إلى ضبط 517 حبة كبتاغون و13 شتلة من نبتة الحشيش و6 غرام من الهيروين.

في 23 آب الجاري، ألقت قوى الأمن الداخلي على تاجرين للمخدرات في منبج، وضبطت ألف و51 حبة كبتاغون و4 غرام من مادة الكريستال وأدوات تعاطٍ كانت بحوزتهم.

في 20 آب الجاري، ألقت قوى الأمن القبض على شخصين يعملان على ترويج المخدرات في ريف دير الزور الشرقي.

موقع دير الزور على طريق تجارة المخدرات

إلى جانب ما ذكر عن بعض من أُلقي القبض عليهم بخصوص المخدرات، أفادت التقارير الصادرة عن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن هذه المنطقة تُعد إحدى مراكز تهريب ونقل المخدرات إلى شمال وشرق سوريا، فهي تقع على الحدود بين العراق ومناطق حكومة دمشق، والأهم أنها تقع على طريق تجارة المخدرات وتهريبها وشبكاتها، كما يوجد فيها مجموعات مرتزقة عدة تابعة لقوى خارجية، ويجري تهريب المخدرات المستوردة من أفغانستان وإيران إلى باقي مناطق شمال وشرق سوريا عبر دير الزور.

وسبق أن اعترف عدد من المرتزقة الذين أُلقي القبض عليهم من قبل قوى الأمن الداخلي في إفاداتهم بعملية نقل المخدرات وتهريبها عبر هذا الطريق، فيما سلّط المرتزقة الذين التقت بهم وكالتنا بإذنٍ من المحكمة خلال حديثهم، الضوء على مناطق الحسكة.

(ر)

ANHA