عمليات صيانة محطات وقنوات الري في الرقة تشارف على النهاية

تستمر لجنة الزراعة والري التابعة لمجلس الرقة المدني بعمليات صيانة الأقنية الرئيسية والفرعية بأرياف الرقة بشكل كامل، بالإضافة إلى مراقبة مضخات الري وإصلاحها، قبل إقلاع مياه الري.

وفي كل عام يقطع مكتب الري في الرقة مياه الري ليبدأ بصيانة الأقنية الرئيسية والفرعية ومضخات مياه الري لفترة محددة ، ليتم التأكد من سلامة الأقنية والمضخات لضمان نجاح عمليات الري خلال الموسم الشتوي.

وتبلغ مساحة الأراضي المروية في مدينة الرقة وريفها بما يقارب الـ 90 ألف هكتار 45 ألف هكتار منها تروى عبر مضخات الري و45 ألف هكتار منها تروى عن طريق قناة الراحة التي لا تحتاج لمضخات لضخ المياه.

وتتفرع من القناة الأم التي تستجر المياه من أمام سد الفرات وبطول 18 كيلو متر5 قنوات رئيسية وهي، قناة البليخ، قناة الضفة اليسرى، قناة السلحبية السفلى، قناة السلحبية العليا، وقناة وادي الفيض، وتتفرع من هذه الأقنية الرئيسية أقنية فرعية حتى تصل المياه إلى الأراضي الزراعية.

مضخات الري

تبلغ عدد مضخات الري 25مضخة موزعة على أرياف مدينة الرقة وهناك 4محطات رئيسية وهي الفرات الأوسط، الكرامة، طاوي رمان، ومحطة تل السمن، وتتفرع من هذه المحطات محطات فرعية موزعة على القنوات الرئيسية، وفقاً للرئيس المشترك لمكتب الري، محمد العلي.

كمية المياه التي تحتاجها الأراضي الزراعية من السد، 29متر مكعب تتوزع على الأقنية الرئيسية مثل قناة السلحبية العليا 7 متر مكعب السلحبية السفلى 9 متر مكعب قناة البليخ الرئيسية 8 متر مكعب قناة وادي الفيض 3 متر مكعب وقناة الضفة اليسرى 2 متر مكعب، بحسب العلي.

وأوضح العلي أنه تم وضع برنامج تشغيل للمحطات الجاهزة للعمل مثل محطة الكرامة وطاوي رمان ومحطة الضفة اليمنى ومحطة الفرات ومحطة القرميد، وأضاف "ستعمل هذه المضخات ساعات يوميا من الساعة الرابعة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، أما بالنسبة لمحطة بئر الهشم هناك مجموعة واحدة تعمل 24ساعة".

صيانة وإشراف

وأشار العلي "عملنا على إصلاح القنوات الخارجة عن الخدمة منها قناة الضفة اليمنى والتي خرجت عن الخدمة بسبب الأمطار والسيول وضعنا فيها 395 متر مكعب من مادة البيتون وقناة الساوث في بئر الهشم أيضا خرجت عن الخدمة وقمنا بصب 40 متر مكعب وقناة وادي الفيض قمنا بصب أيضا 27 متر مكعب".

وأوضح العلي "العمل جاري الآن على قناة السلحبية العليا وتم صب 1200 متر طولي فيها، وتم الانتهاء من العمل في قناة الساوث والتي تقع في بئر الهشم في الريف الشمالي لمدينة الرقة".

ونوه العلي " سيقوم مكتب الري بتاريخ 25شباط الجاري بإقلاع كافة محطات الري".

(خ)

ANHA