عمليات نوعية لـHPG  تسفر عن مقتل 5 من جنود الاحتلال التركي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) اليوم الثلاثاء، بياناً كتابياً إلى الرأي العام حول عمليات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي:

" * 16 تشرين الأول في تمام الساعة 15:00، نفذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار عملية ناجحة أسفرت عن تدمير مسيّرة مفخخة في سماء ساحة المقاومة بتلة جودي.

وفي التاريخ نفسه، استهدفت قواتنا في الساعة 15:30 جنود الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الفردية والثقيلة، وتمكنت من إلحاق ضربات قوية بموقعين للاحتلال.

* 16 تشرين الأول في الساعة 12:30، نفذت قواتنا عملية قنص ضد جنود العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جارجل، أسفرت عن مقتل جندي تركي.

وفي التاريخ ذاته، وفي تمام الساعة 13:30، نفّذت قواتنا عملية نوعية ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جارجل، وأدت العملية إلى مقتل جندي تركي وإصابة جندي آخر بجروح وتدمير موقع للعدو بالكامل.

وفي تمام الساعة 15:40 نفذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار عملية نوعية منسقة من جناحين ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جارجل، أسفرت عن مقتل جندي وإلحاق ضربة قوية بأحد مواقع العدوان التركي.

وفي التاريخ نفسه، تدخلت قواتنا الكريلا في الساعة 23:30، في تحركات مروحيات الاحتلال التركي التي كانت تحوم في سماء منطقة متينا، وأجبرتها على الانسحاب من المنطقة.

وفي الساعة 14:30، نفذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي، الذين كانوا يحاولون إنشاء مواقع عسكرية بين تلتي الشهيد كاميران والشهيد حقي بواسطة الأسلحة الثقيلة، أسفرت عن مقتل جنديين تركيين وإصابة اثنين آخرين.

وفي التاريخ ذاته، استهدفت قواتنا في تمام الساعة 14:30، جيش العدوان التركي أثناء محاولته إنشاء مواقعه العسكرية بين تلتي الشهيد كاميران والشهيد حقي، بالأسلحة الثقيلة، وتمكنت من إلحاق ضربات قوية به.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالغازات الكيماوية، القنابل المحظورة، ومسيرات مفخخة:

* 15 تشرين الأول، قصفت مسيّرات مفخخة خنادق الحرب لقواتنا في ساحة المقاومة بتلة جارجل في منطقة متينا.

16 تشرين الأول، قصف جيش الاحتلال التركي خنادق الحرب في ساحة المقاومة بتلتي آمدية وجودي في منطقة الشهيد دليل غرب زاب مرتين بواسطة مسيّرات مفخخة و3 مرات أيضاً بالقنابل المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصفت طائرات حربية للاحتلال التركي يومي 14 و15 تشرين الأول، ساحات قريتي داركَله وميسكان في منطقة متينا مرتين، وساحات كندكولا ونهر لولان في منطقة خاكورك 4 مرات.

وقصفت مروحيات الاحتلال التركي يوم 16 تشرين الأول مناطق زاب، والشهيد دليل غرب زاب ومتينا.

كما تعرضت مناطق زاب، والشهيد دليل غزب زاب ومتينا عدة مرات لقصف مدافع الاحتلال التركي".

(ل م)