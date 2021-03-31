عمليات نوعية في مخيم الهول تسفر عن اعتقال أمراء لخلايا داعش

وأطلقت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، فجر الأحد الماضي، عملية أمنية واسعة النطاق في مخيم الهول 45 كم شرق مدينة الحسكة شرق سوريا، في مسعى منها إلى إنهاء تأثير خلايا داعش، والقضاء عليها داخل المخيم.

هذا ونفذت مجموعات من وحدات مكافحة الإرهاب YAT، منذ الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم، عمليتين نوعيتين في القاطع الخامس، استهدفت مسؤولين لخلايا مرتزقة داعش في المخيم.

واستمرت العمليتان لساعتين متواصلتين، استهدفت الأولى أمير الخلية العسكرية لداعش في المخيم، فيما استهدفت الثانية أمير الخلية الأمنية، وذلك بمساندة طائرات استطلاع الوحدات، بعد فرار المستهدفين من أكثر من نقطة باتجاه نقاط أخرى.

ويشهد مخيم الهول خلال حملة "الإنسانية والأمن" بين الحين والآخر عمليات أمنية تنفذها وحدات مكافحة الإرهاب YAT، بناء على اعترافات ومعلومات تحصل عليها قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا ممن اعتقلتهم خلال الحملة.

وأنهت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا خلال الـ 3 أيام الماضية عمليات التفتيش والبحث والتحري في القواطع "الأول، الثاني، الثالث، السابع"، ضمن مخيم المؤلف من 8 قواطع رئيسة.

ما أدى إلى اعتقال أكثر من 70 مرتزقًا من داعش ونساء ممن يعملون كخلايا داخل المخيم.

ANHA