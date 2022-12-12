عمليات لقوات الكريلا تسفر عن مقتل جندي وإصابة أثنين لجيش الاحتلال التركي

وجاء في بيان المركز الاعلامي لقوات الدفاع الشعبي ما يلي:

"قُتل احد المحتلين وأصيب اثنين آخرين نتيجة لعمليات قواتنا. بينما قام جيش الاحتلال التركي بقصف ساحات المقاومة مرتين بالقنابل المحظورة، ومرة واحدة بالأسلحة الكيمياوية، و38 مرة بالطائرات الحربية، و58 مرة بالمروحيات الهجومية، وعشرات المرات بالقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة".

وفيما يلي معلومات موسعة عن الهجمات والعمليات:

"استشهد الأبن البطل لشعبنا الإيزيدي والقائد المقدام للمقاومة التاريخية في ورخله، رفيقنا آكر تل زير في هجمات الاحتلال التركي في 11 حزيران 2022. ألتحق رفيقنا آكر بعزيمة ومعنويات عالية بجبهات المقاومة وافشل جميع هجمات العدو ضد الإنسانية، وعند كل فرصة سانحة، ألحق به ضربات موجعة. تحول الى احد قادة الحملة الثورية لصقور زاغروس. لقد أدى رفيقنا آكر أدواره القيادية في أنفاق القتال وبين صفوف الفرق المتنقلة واخذ مكانه في الصفوف الأمامية للمقاومة وأصبح لائقاً بشهدائنا الأبطال. ونحن بصفتنا رفاقه، نتعهد بالسير على خطى شهدائنا الأبطال، وفي شخص رفيقنا آكر، نجدد وعدنا بتحقيق أهداف شهدائنا بالحرية.

وفيما يلي معلومات عن هوية رفيقنا آكر تل زير:

الاسم الحركي: آكر تل زير.

الاسم والكنية: خالد قاسم.

مكان الولادة: شنكال.

اسم الأم ـ الأب: زين ـ قاسم.

مكان وتاريخ الاستشهاد: 11 حزيران 2022 / زاب.

في إطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب:

في 11 كانون الأول عند الساعة 09:00 وجهت فرقنا المتنقلة بالأسلحة الثقيلة ضربات عنيفة لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في منطقة شيلادزة في ناحية آميدية بالقرب من قرية سيدا ما اسفر عن قتل احدهم.

في 11 كانون الأول عند الساعة 11:00 و11:30 و17:00 وجهت فرقنا المتنقلة في وحدات المرأة الحرة YJA Star ثلاث مرات ضربات قوية لجنود جيش الاحتلال المتواجدين بالقرب من قرية سيدا في منطقة شيلادزة التابعة لناحية آميدية.

في إطار الحملة الثورية لمعركة الخابور للشهيد سافاش ماراش:

في 2 كانون الاول عند الساعة 09:30، 10:00و 11:00 وجهت فرقنا المتنقلة في وحدات المرأة الحرة YJA Star ثلاث مرات بالأسلحة الثقيلة لجنود جيش الاحتلال التركي المتواجدين في ساحة المقاومة تلة FM.

في 11 كانون الأول عند الساعة 11:00و12:00 وجهت فرقنا المتنقلة ضربات عنيفة لجنود جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة تلة جودي.

في 11 كانون الأول عند الساعة 14:20و16:00 وجهت فرقنا المتنقلة ثلاث مرات بالأسلحة الثقيلة وسبع مرات بالأسلحة الفردية ضربات عنيفة لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة تلة جودي.

في 11 كانون الأول عند الساعة 16:00 وجهت فرقنا المتنقلة في وحدات المرأة الحرة YJA Star ضربات قوية لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة تلة جودي، وقتلت 2 منهم.

في 11 كانون الأول عند الساعة 15:20 و16:35 وجهت فرقنا المتنقلة مرتين بالأسلحة الفردية ضربات قوية لجنود جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة تلة آميدية.

في 11 كانون الأول عند الساعة 20:10 وجهت فرقنا المتنقلة مرتين بالأسلحة الثقيلة ضربات عنيفة لجنود جيش الاحتلال المتواجدين في ساحة المقاومة تلة آميدية.

في 11 كانون الأول عند المساء وجهت فرقنا المتنقلة 14 مرة ضربات لطائرة سورسكي حيث حاولت إنزال الجنود في ساحة المقاومة تلة جودي. فبعد الضربات التي وجهتها فرقنا للطائرة، أجبرت الطائرة على مغادرة الساحة.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والاسلحة الكيمياوية:

قصف جيش الاحتلال في 11 كانون الاول عند الساعة 14:30 منطقة شيلادزة التابعة لناحية آميدية، جبهات المقاومة بالقرب من قرية سيدا بالأسلحة الكيمياوية. وفي الوفت ذاته أحرق جنود الاحتلال مواد بلاستيكية وإطارات العربات ووجهوا دخانها السام اتجاه جبهات المقاومة.

قصف جيش الاحتلال في 11 كانون الاول ساحة المقاومة تلة آميدية، جبهات القتال في منطقة الشهيد بيردوغان مرتين بالقنابل المحظورة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

قصف جيش الاحتلال التركي في 11 كانون الاول ساحة المقاومة تلة اورته التابعة لناحة متينا وساحات المقاومة؛ تلة جودي وتلة جودي 38 مرة بالطائرات الحربية.

قصف جيش الاحتلال التركي في 11 كانون الاول ساحات المقاومة؛ ساجا، كوري جارو، تلة آميدية، تلة FM وتلة جودي 58 مرة بالمروحيات الهجومية.

قصف جيش الاحتلال التركي في 11 كانون الاول ساحات المقاومة؛ تلة FM، تلة بهار وجمجو عشرات المرات بالاوبيس، والدبابات، والاسلحة الثقيلة.

(سـ)