عمليات إعادة بناء الجامع الكبير في مدينة الرقة مستمرة على قدم وساق

يعتبر الجامع الكبير أو جامع الحميدي كما هو معروف في مدينة الرقة، من أكبر جوامع المدينة، ويعود تاريخ بنائه إلى نحو 125 عاماً. وتعرض الجامع للدمار بشكل كامل، ولم يبقَ منه سوى المئذنة؛ أثناء سيطرة مرتزقة داعش على مدينة الرقة.

ويقع الجامع الكبير في رقة القديمة، بين شارع المنصور وشارع سيف الدولة وسوق القوتلي ومتحف الرقة، ونظراً لأهميته، باشرت لجنة الإدارة المحلية والبلديات، في 21 أيلول 2022، مشروع إعادة بناء الجامع، بطراز معماري حديث.

الحاج عبد القادر حجو البالغ من العمر 60 عاماً من سكان مدينة الرقة: "للجامع الكبير مكانة كبيرة في نفوسنا، أصلي فيه منذ صغري، وكنا نتلقى دروساً دينية ونحفظ القرآن ضمنه".

وأوضح عبد القادر حجو: "بعد تحرير مدينة الرقة، عدنا إلى المدينة ووجدنا الجامع قد دُمّر بشكل كامل، ولم يبقَ منه سوى المئذنة".

وأشاد عبد القادر حجو بدور مجلس الرقة المدني في إعادة بناء الجامع الكبير، متمنياً أن يفتح الجامع أبوابه أمام المصلين في أقرب وقت ممكن.

المشرف على مشروع إعادة بناء الجامع الكبير، صالح الحميد، أوضح لوكالتنا أن للجامع الكبير أهمية ورمزية كبيرة لدى أهالي الرقة، لذلك أطلق مجلس الرقة المدني مشروع إعادة بناء الجامع.

أشار صالح الحميد إلى بعض تفاصيل البناء: "قمنا بوضع دراسة ومخطط لإعادة بناء الجامع بتكلفة وصلت إلى 600 ألف دولار. هناك بعض التغييرات التي أجريناها على مجسّم الجامع، فهناك قبو وطابق أول وسدرة طابق ثاني، وهناك أربع مآذن، ارتفاع كل واحدة منها 40 متراً، بالإضافة إلى المئذنة الأثرية، ويوجد ضمن مجسّم الجامع قبة رئيسة قطرها 14 متراً، وأربع قبب ثانوية، بالإضافة إلى 9 قبب عثمانية في القسم الثاني".

ونوه الحميد لوجود صالة لتحفيظ القرآن وصالة عزاء وصالة لغسيل الموتى ضمن مبنى الجامع.

ومن المقرر أن تنتهي عمليات البناء خلال مدة أقصاها 8 أشهر.

(خ)

ANHA