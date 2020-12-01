عمليات التعقيم مستمرة في الطبقة.. والأهالي ملتزمون بقرار الحظر الكلّي

ومنذ اليوم الأول لدخول القرار حيّز التنفيذ باشرت البلدية المركزية لمنطقة الطبقة والبلديات الفرعية "المنصورة، الصفصافة، المحمودلي، الجرنية"، حملة تعقيم عامة تشمل كافة أرجاء المدينة والبلدات المحيطة من خلال تعقيم المرافق الحيوية وأماكن التجمعات السكانية إلى جانب عمل فوج الإطفاء على رش مياه التعقيم ضمن الشوارع الرئيسة والفرعية ومداخل المدينة خلال مرحلتين صباحية ومسائية وبشكل يومي.

وهذا وتشهد مدينة الطبقة التزامًا تامًّا من قبل الأهالي بقرار حظر التجوال الكلّي، وذلك بعد تسجيل عدد إصابات كبير نسبيًّا عما سبق، إذ صرحت لجنة الصحة في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، يوم أمس، أن عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" وصل إلى أكثر من 610 حالات.

الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الطبقة عبد الحميد الخمري، وخلال حديثه لوكالتنا، أشار إلى أن "الفرق المخصصة لعملية التعقيم تواصل أعمالها بشكل يومي، وعلى مدار 8 ساعات يوميًّا، إذ تم تعيين 11 عاملًا مجهزين تجهيزًا كاملًا، من حيث أدوات التعقيم وألبسة الوقاية ترافقهم جرارات لرش محيط المؤسسات العاملة وداخلها".

وفي ظل كل تلك الإجراءات والتدابير الاحترازية تواصل بلدية الشعب في الطبقة أعمالها الخدمية من خلال تنظيف الشوارع وترحيل القمامة من الأحياء السكنية، علاوة على استمرارية أعمالها الخدمية الأخرى.

وفيما يخص المؤسسات المدنية والاجتماعية والمراكز التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة، فقد عملت لجنة الإدارة المحلية والبلديات ومن خلال التنسيق مع اللجان والمديريات على وضع برنامج شامل لتعقيم كافة المؤسسات، مع مراعاة أولوية المراكز الخدمية العاملة خلال فترة الحظر.

ولفت الخمري إلى أن "العاملين في فرق التعقيم وقسم الخدمات والنظافة يؤدون دورًا كبيرًا في حث الأهالي على ضرورة تطبيق قواعد السلامة الصحية والتأكيد على التباعد الاجتماعي، كونها السبيل الوحيد لمواجهة تفشي المرض بشكل أكبر، وذلك خلال أعمالهم اليومية ضمن أرجاء المدينة".

وقد دخل الحظر الكلّي يومه الـ 6 على خلفية قرار خلية الأزمة في المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا القاضي بفرض حظر كلّي على مدن "الحسكة، قامشلو، الطبقة، الرقة" إثر تسجيل ارتفاع بعدد الإصابات بفيروس كورونا في المناطق المشمولة بالحظر، إذ سجلت آخر إحصائية لهيئة الصحة أكثر من 7000 إصابة في عموم مناطق الشمال والشرق السوري.

وهذا وتواصل قوى الأمن الداخلي تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الصادرة بصدد تطبيق قرار الحظر الكلي والاغلاق التام لكافة المحال التجارية والأسواق، وسط التزام ملحوظ من قبل الأهالي بقرار الحظر المفروض منذ أيام.

(ع أ/ م)

ANHA