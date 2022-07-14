عمليات الكريلا تحيةً ليوم 14تموز: مقتل 11 جندي للاحتلال التركي - تم التحديث

جاء في بيان صادر عن المركز الإعلامي في قوات الدفاع الشعبي (HPG): "في جبال كردستان تتواصل المقاومة التاريخية لمقاتلي الحرية الذين يقاتلون المحتلين بروح مقاومة 14 تموز بكل قوتها، خلال العمليات التي تحيي يوم الكرامة الوطنية في 14 تموز، لم يُمنح المحتلون فرصة مرةً أخرى، حيث تم قتل 11 من جنود الاحتلال التركي، وأصيب 2 آخرين، كما ت تدمير جرافة.

جنود الاحتلال الذين لم يتمكنوا الصمود في وجه إرادة المقاومة لمقاتلي الكريلا وتحقيق أهدافهم، لجأوا لاستخدام قنابل فوسفورية والأسلحة الكيماوية والمتفجرات، كما قصفت الطائرات الحربية المنطقة تسع مرات و27 مرة بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالدبابات والمدافع والهاون".

فيما يلي معلومات عن الهجمات والعمليات:

في اطار الحملة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب

في 13 تموز عند الساعة 12.10، نفذت الفرق المتحركة في وحدات المرأة الحرة YJA-STARعملية ضد جيش الاحتلال الذي كان يحاول التقدم نحو جبهات القتال في ساحة المقاومة كهف الجرحى وقتلت احدهم.

في 13 تموز عند الساعة 14.00، استهدفت قواتنا بالأسلحة الثقيلة جرافة للعدو كانت تقوم بأعمال بناء الدشم العسكرية في ساحة المقاومة كهف الجرحى واعطبتها واوقفت عملها.

في اطار الحملة الثورية للشهيد سافاش ماراش لمعركة الخابور

في 9 تموز عند الساعة 14.00، قنصت فرقنا المتحركة جيش الاحتلال في ساحة المقاومة تلة جودي وقتلت واحداً منهم.

في 9 تموز عند الساعة 14.00، استهدفت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال في ساحة المقاومة تلة اف ام وقتلت احدهم. وعند الساعة 14.10، تم استهدافهم في نفس المكان مرة اخرى وتم قتل واحد اخر من جنود الاحتلال التركي.

في 13 تموز عند الساعة 09.00، تم تنفيذ عملية تفجير ضد جنود الاحتلال الذين حاولوا التقدم نحو جبهات القتال في ساحة المقاومة تلة آميدية، مما ادى الى مقتل احدهم وجرح واحد اخر.

في 13 تموز عند الساعة 09.25، نفذت فرقنا المتحركة عمليتي قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة تلة اف ام وقتلت احدهم وجرحت اخراً.

في 13 تموز عند الساعة 14.00، استهدفت قواتنا جيش العدو في ساحة المقاومة تلة آميدية بالأسلحة الثقيلة.

في ظهيرة 13 تموز، تصدت فرقنا المتحركة لجيش الاحتلال الذي كان يحاول التقدم نحو جبهات القتال في ساحة المقاومة تلة جودي، بعملية تفجير وقتلت اثنين منهم.

في 13 تموز عند الساعة 17.30، استهدفت فرقنا المتحركة جنود الاحتلال الذين حاولوا التقدم نحو جبهات القتال في ساحات المقاومة تلة جودي، بالقنابل اليدوية واجبرتهم على التراجع مسافة الى الوراء.

في 13 تموز عند الساعة 17.50، نفذت قواتنا عملية تفجير ضد جيش الاحتلال الذي كان يحاول التقدم نحو جبهات القتال في ساحة المقاومة تلة اف ام وقتلت واحداً منهم.

في 13 تموز عند الساعة 18.35، وفي 14 تموز عند الساعة 06.00، نفذت الفرق المتحركة لوحدات المرأة الحرة YJA-STAR عمليتي قنص ضد جيش الاحتلال في ساحة المقاومة تلة آميدية وقتلت اثنين منهم.

في 14 تموز عند الساعة 06.20، قامت فرقنا المتحركة باستهداف العدو بالأسلحة الفردية في ساحة المقاومة تلة اف ام.

هجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات

في 10، و11، و12 تموز، قصف جيش الاحتلال التركي، بشكل عنيف، انفاق القتال في ساحة المقاومة كوكر بالأسلحة الكيمياوية واحدث تفجيراً قوياً. كما قام الجيش التركي الجبان الذي لم يستطع تمالك نفسه امام مقاومة رفاقنا في ساحة المقاومة كوكر، باستخدام القنبلة الحرارية، المحظورة، ضد جبهات القتال مرتكباً بذلك جريمة حرب اخرى.

في 13 تموز، قصف العدو التركي انفاق القتال في ساحة المقاومة كهف الجرحى، اضافة الى القنابل الفوسفورية، بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات.

في 13 تموز، قُصفت جبهات القتال في ساحات المقاومة بتلة آميدية، تلة اف ام وتلة جودي 4 مرات بالأسلحة الكيمياوية والمتفجرات.

في 13 تموز، تم قصف ساحة المقاومة ورخله مرتين بالأسلحة الكيمياوية.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمروحيات والطائرات الحربية

في 13 و14 تموز صباحاً، حلقت مسيرات تركية نوع درون فوق ساحات المقاومة تلة اف ام، تلة جودي، تلة آميدية، قلعة جمجو وكوري جارو.

في 13 تموز، قصف الاحتلال التركي ساحة المقاومة تلة آميدية، تلة الشهيد حقي في خاكوركه وساحات ساجا، سيدا وقلعة جمجو في زاب، 9 مرات بالطائرات الحربية.

في 13 تموز، تم قصف ساحات، تلة هكاري، تلة اف ام، تلة جودي، تلة آميدية، ورخله، كوري جارو، 27 مرة بالمروحيات الهجومية.

في 13 تموز، قصفت دبابات الاحتلال التركي ساحة قلعة جمجو في زاب لعشرات المرات.

في 13 و14 تموز، تم قصف ساحات المقاومة في تلة هكاري، تلة اف ام من قبل المخافر الحدودية لعشرات المرات بالقذائف المدفعية والهاون.

(سـ)