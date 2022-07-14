عمليات الكريلا تحيةً ليوم 14تموز: مقتل 11 جندي للاحتلال التركي

جاء في بيان صادر عن المركز الإعلامي في قوات الدفاع الشعبي (HPG): "في جبال كردستان تتواصل المقاومة التاريخية لمقاتلي الحرية الذين يقاتلون المحتلين بروح مقاومة 14 تموز بكل قوتها، خلال العمليات التي تحيي يوم الكرامة الوطنية في 14 تموز، لم يُمنح المحتلون فرصة مرةً أخرى، حيث تم قتل 11 من جنود الاحتلال التركي، وأصيب 2 آخرين، كما ت تدمير جرافة.

جنود الاحتلال الذين لم يتمكنوا الصمود في وجه إرادة المقاومة لمقاتلي الكريلا وتحقيق أهدافهم، لجأوا لاستخدام قنابل فوسفورية والأسلحة الكيماوية والمتفجرات، كما قصفت الطائرات الحربية المنطقة تسع مرات و27 مرة بالمروحيات الهجومية وعشرات المرات بالدبابات والمدافع والهاون".

يتبع.....

(سـ)