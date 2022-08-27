عمليات العزم الصلب تثني على جهود قوى الأمن الداخلي وقسد ضد خلايا داعش في مخيم الهول

نشرت عمليات العزم الصلب اليوم، منشوراً في صفحتها على "الفيسبوك" مجموعة من الصور من الحملة الأمنية الأخيرة التي تقودها قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية ضد خلايا مرتزقة داعش في مخيم الهول، وأثنت من خلالها على الحملة.

وقالت في منشورها إنّ "هذه الجهود التي يقودها شركاؤنا في قوات قسد هي جزء من المهمة الأكبر لحرمان داعش من أي فرصة للعودة لضمان السلام والاستقرار في شمال شرق سوريا".

وكانت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا قد أعلنت خلال بيان في 25 آب الجاري انطلاق المرحلة الثانية من حملة "الإنسانية والأمن"، في مخيم الهول، لملاحقة خلايا مرتزقة داعش.

(م ش)