عمليات الاختطاف تتواصل.. مرتزقة تركيا يختطفون امرأة وابنتها القاصر في عفرين المحتلة

ويواصل مرتزقة ما يسمى "السلطان مراد" التابعين لجيش الاحتلال التركي، محاصرة قرية قورت قولاق في ناحية شرا بعفرين المحتلة منذ الـ 11 من آب الجاري، بحسب مصدر من أهالي القرية.

ووفقاً له فإن المرتزقة اختطفوا المواطنة رويدة سليمان وابنتها سولين بركات (14) عاماً، بعد أسبوع من اختطاف زوجها عدنان بركات وابنها إيبش بركات أثناء مداهمة القرية في الـ 11 من آب الجاري.

واختطف المرتزقة عدنان وإيبش بركات بحجة التعامل سابقاً مع مؤسسات الإدارة الذاتية.

ومع اختطاف رويدا وسولين يصل عدد المختطفين في قرية قورت قولاق بناحية شرا، في غضون أقل من 10 أيام، إلى (29) مواطناً بينهم نساء وقصّر.

يشار أن مرتزقة الاحتلال التركي، قد اختطفوا في الـ 11 من آب الجاري 15 مواطناً أحدهم من على فراش الموت، في الـ 15 من الشهر نفسه اختطف المرتزقة بمشاركة جيش الاحتلال 12 مواطناً بينهم نساء.

(ف إ/ س ر)

ANHA