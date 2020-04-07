عملاً بقرار الإدارة الذاتية...العمل مستمر لتوزيع السلل الغذائية

أعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مساعدة العائلات التي تؤمن قوت عيشها يومياً، وأشارت إلى توزيع سلل غذائية للمساعدة، طول فترة الحظر ومنع التجوال والإعفاء من دفع فواتير الماء والكهرباء والنظافة للدورة الثالثة من هذا العام شهري (أيار – حزيران) وتأجيل سحب المكلفين لخدمة واجب الدفاع الذاتي لثلاثة أشهر قادمة.

وبعد قرار الإدارة الذاتية باشرت مجالس وكومينات شمال وشرق سوريا بالعمل على تسجيل أسماء الذين يؤمنون قوت عيشهم اليومي، والعائلات التي لا معيل لها، ومنهم مجلس مدينة قامشلو الذي باشرت بالتعاون والتنسيق مع الكومينات تسجيل الأسماء.

وعملية التسجيل تتم عن طريق الكومينات ويتم رفع الأسماء للمجلس، وبدوره يرفع المجلس الأسماء لإدارة المقاطعة ومن المقاطعة إلى الإقليم ومن ثم إلى الإدارة الذاتية التي ستقوم بتخصيص حصص بشكل دائم للعائلات طيلة فترة حظر التجوال.

هذا من المقرر توزيع المساعدات على العائلات في مدينة قامشلو بعد الانتهاء من عملية استلام كافة الأسماء من الكومينات.

الرئيس المشترك لمجلس مدينة قامشلو هوزان مجدو أكد استلامهم لآلف سلة غذائية من هيئة الشؤون الاجتماعية والعمل. وبيّن إلى أن المساعدات سيتم توزيعها على الأهالي على شكل 3 فئات، الأولى لمعدومي الدخل، والثانية للفقراء اللذين يؤمنون قوت عيشهم بشكل يومي، والفئة الثالثة للذين تدهورت أوضاعهم جراء حالة حظر التجوال.

وبيّن مجدو بأن عملية التوزيع ستتم عن طريق الكومينات.

ودعا مجدو كافة ميسوري الحال مادياً لتقديم الدعم للأهالي، وناشد بإعفاء المستأجرين من الاجور للمنازل والمحلات لمدة شهرين.

(س ب- ج ك/أ ب)

ANHA