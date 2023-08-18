أمهات: شعب المنطقة يعتمد على الكريلا

تبدي قوات الكريلا مقاومة بطولية في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا، وأعربت أمهات شهيدات وحدات المرأة الحرة - ستار (YJA- STAR)، بدورهن عن استعداداهن لحمل سلاح بناتهن وأبنائهن ودعم مقاومة الكريلا.

منتهى عبد الله والدة المقاتلة في صفوف وحدات المرأة الحرة – ستار، الشهيدة آفزم جيا (بيريفان جمعة)، أشارت إلى أن الاحتلال التركي يهدف من شن هجماته على مناطق الدفاع مديا وقوات الكريلا، إلى "إبادة شعب المنطقة".

وأضافت: "تركيا تدرك أن الكريلا تمثل تطلعات شعب المنطقة في الحرية، وتقف ضد سياسة الدول المحتلة"، لذلك تلجأ إلى جميع طرق ووسائل الحرب الحديثة حتى أنها تستخدم الأسلحة الكيماوية أمام أنظار العالم أجمع، للنيل منها والقضاء عليها.

وأكدت "نحن أمهات الشهداء مستعدات لحمل سلاح أولادنا الشهداء إذا تطلّب الأمر"، وحيّت مقاومة الكريلا على قمم جبال كردستان، بالقول "سنستمر بدعمهم حتى آخر نقطة دماء في أجسادنا".

من جهتها، باركت منيفة سعيد، والدة الشهيدين في صفوف قوات الكريلا، عكيد (عكيد عبدالله) وجاندا جيا (جيان عبد الله)، مقاومة الكريلا البطولية، وأشارت إلى أن الاحتلال التركي "يحاول إبادة الشعب الكردي بهجماته على الكريلا".

وقالت في قوات الكريلا "تمتلك كافة مقومات المقاومة والبطولة، وتقف ضد سياسات الاحتلال لكردستان"، مؤكدة "نحن شعب المنطقة نعتمد عليها فقط".

أما خرمة علي، والدة الشهيدة في صفوف وحدات المرأة الحرة – ستار، هيفيدار (آلا خلف)، فقد أكدت "نحن الكريلا والكريلا نحن"، وقالت: "سنحمل أسلحة أولادنا الشهداء، ولن تستطيع دولة الاحتلال التركي إبعادنا عن أهدافنا، وإذا استشهد مقاتل واحد من الكريلا، فهناك ألف مقاتل آخر سيحل محل الشهيد".

وشددت بالقول: "يتطلب منا المزيد من التنظيم للوقوف ضد سياسة تركيا الاحتلالية"، مؤكدة أن ذوي الشهداء سائرون على "خطا شهدائنا، وفكر وفلسفة قائدنا عبد الله أوجلان حتى تحقيق النصر".

(ي م)

ANHA