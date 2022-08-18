أمهات: لا يمكن حماية الوطن بدون تضحيات سنقدّم تضحيات عظيمة للدفاع عن وطننا

كثّفت دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها هجماتهم على شمال وشرق سوريا عقب اجتماعي طهران وسوتشي. ومن هذه المناطق التي تتعرض للقصف والاستهداف التركي هي قرى مقاطعة قامشلو، وخاصة في ناحية عامودا، الأمر الذي يؤدي إلى استشهاد وإصابة أهالي المنطقة.

حول ذلك، تحدّثت أمهات ناحية عامودا لوكالتنا عن التهديدات والهجمات التركية وأعربن عن استنكارهن لهذه الهجمات.

الأم جيهان أحمد أوضحت "الوطنية هي أن تناضل في وطنك وتدافع عن أرضك وقضية شهدائك وتسير على خطا هؤلاء الشهداء ولا تترك أرضك للمحتلين أو تتأثّر بالحرب النفسية التي يشنّها العدو. مطلوبٌ منّا اليوم النضال مع قواتنا العسكرية جنباً إلى جنب. والتصدّي للهجمات".

'وطننا هو وجودنا ومستقبلنا'

أشارت جيهان أحمد إلى دور الأمهات "عندما يهاجم العدو أرضنا فإنّه يستهدف الشبيبة والمرأة. إنه يريد بث الخوف في قلوبنا، لكنّنا مرتبطون بأرضنا. وكما قال القائد آبو ’لو هاجمنا العالم أجمع فسنرد عليهم، لكنّنا لن نهاجم أحداً‘. سوف نقف إلى جانب مقاتلينا على الدوام ولن نتخلّى عن أرضنا يوماً. سنسير على خطا شهدائنا ونتولّى مسؤولية وطننا. لأنّ وطننا هو كرامتنا، وجودنا ومستقبلنا".

'سوف أدافع عن نفسي ورفاقي وجيراني '

ودعت جيهان أحمد جميع أمهات شمال وشرق سوريا: "يجب ألّا تكون الأمهات عائقاً أمام انضمام أبنائهن إلى صفوف الدفاع. فبدفاعي عن وطني اليوم أدافع عن نفسي. أدعو جميع الأمهات إلى التدرب على كيفية حمل السلاح للدفاع عن أنفسهن ووطنهن".

وتابعت في السياق ذاته "إنّ زوجي وابني اليوم موجودان على الجبهات الأمامية، وليس بإمكانهما القدوم للدفاع عني يجب أن أدافع أنا عن نفسي. سوف أدافع عن نفسي ورفاقي وجيراني. يجب أن يتولّى الجميع دوره ومهمته في الدفاع عن الوطن. ويتبنّى أفكار وفلسفة القائد آبو".

'إن دافعنا عن الوطن سوف نصبح قدوة'

من جانبها، أشارت الأم نورا كيلو إلى أهمية الوطنية، لا سيما في الوضع الراهن، وقالت: "الوطنيّة هي أنّ تتمسّك ببيتك وقريتك وأرضك وتتبنّى مسؤوليتها. سنقوم اليوم بما يقع على عاتقنا من أجل وطننا. علينا أن نتبنّى مسؤولية أبنائنا ومقاتلينا ونسير على خطا شهداء وطننا. إن دافعنا عن أرضنا اليوم فستتوجّه أنظار المجتمع بأسره إلينا وسيقتدي بنا الآخرون ويتبنّون واجبهم الوطني. إنّ وطننا اليوم محتل وإن لم نحرر وطننا بإرادتنا فسنبقى خاضعين لظلم واضطهاد العدو ونبقى عبيداً للغير".

'سنبقى في الوطن طالما تجري في عروقنا قطرة دمٍ واحدة'

بدورها، قالت الأم نوروز علي إنّه حان وقت التضحيات ضد هجمات المحتلين "إلى يومنا الحالي، لا يزال هناك بعض الأشخاص الذين لا يتحركون بناء على واجبهم الوطني بل على العكس، وأستطيع القول إنّ أولئك الأشخاص الذين لا يسعون لخدمة شعبهم بل يقومون بمعاداته، لا يمكن أن يكونوا وطنيّين، بل هم بائعون لوطنهم. إنّ الوطنية هي حبّ الوطن والنضال ضد هجمات العدو ومخططاته القذرة. علينا نحن الأسر الوطنية القيام بتضحياتٍ كبيرة والوصول إلى وطن حر يسوده السلم والاستقرار. علينا تصعيد النضال بشكلٍ أكبر لنحقق أهدافنا. وكيف ربانا أبوانا على حب الوطن، ينبغي أن نتعامل بالمثل مع أولادنا ونربيهم على حب الوطن. لن نتخلّى عن وطننا طالما تجري في عروقنا قطرة دمٍ احدة وسنتولّى واجبنا الوطني بشكلٍ أكبر يوماً بعد يوم وندافع عن ثقافتنا وأرضنا".

واختتمت نوروز علي حديثها "بقدر ما يسعى عدوّنا عبر مخططاته القذرة وهجماته الاحتلالية إلى تنفيذ سياساته في القتل والإبادة ضدنا، سنناضل ونردّ عليه بارتباطنا وحبّنا للوطن. سنفشل مخططاته. دعوتي لجميع النساء ألّا يتخلّين عن منازلهن وأرضهن ومدينتهن يوماً".

(ر)

ANHA