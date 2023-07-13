أمهات وزوجات الشهداء: سنبقى في ساحات النضال من أجل القائد آبو

تحدثت زوجات وأمهات الشهداء من أهالي عفرين لوكالتنا، وعبرن عن سخطهن جراء رسائل التهديد التي وجهتها سلطات الاحتلال التركي وإدارة سجن إمرالي للقائد عبد الله أوجلان.

الأم سهيلة شيخ أحمد، والدة الشهيد رزكار استنكرت استمرار العزلة، وعبرت عن سخطها إزاء رسال التهديد التي سلمت للقائد عبد الله أوجلان، وقالت في ذلك: "لن يتمكنوا من النيل من إرادة القائد آبو داخل السجن عبر مواصلة العزلة ورسائل التهديد".

وشددت "نحن أمهات الشهداء سنتحول إلى كتل من النار في حال أصاب القائد آبو أي مكروه. سنبقى نناضل في الساحات والميادين حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد آبو".

فوزية حسو والدة الشهيد خابور دعت جميع مكونات المنطقة إلى تصعيد النضال من أجل المطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وأضافت: "إن بقاءنا وفناءنا مرتبطان بالقائد آبو؛ لأن القائد هو الذي أحيا الشعب. لقد تعرفنا على حقيقتنا من خلال أفكار القائد. يجب على الدولة التركية أن تسمح للمحامين ولعائلة القائد آبو بزيارة إمرالي من أجل معرفة وضعه الصحي".

أما نبيهة حبش والدة الشهيد تكوشر عفرين فاستنكرت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "نحن النساء نطور وعينا بفكر وفلسفة القائد آبو، ونطالب بمعرفة وضع القائد آبو، وسوف نصعّد ونطور النضال في هذا السبيل".

هيفين بيريم زوجة الشهيد إبراهيم استنكرت أيضاً العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ودعت شعوب العالم إلى تصعيد النضال من أجل معرفة وضع القائد عبد الله أوجلان.

(ك)

ANHA