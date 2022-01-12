أمهات وزوجات الشهداء يؤكدن دعمهن لمقاومة أهالي كوباني ضد الاحتلال

قصفت دولة الاحتلال التركي في الـ 8 من كانون الثاني الجاري قرى مدينة كوباني (تل حاجب، قره موغ، كوران، سرزوري، كولتبه، خانى) مما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة 12 آخراً منهم نساء وأطفال جروح بعضهم بليغة.

أمهات وزوجات الشهداء المهجرات من مقاطعة عفرين المحتلة إلى مقاطعة الشهباء تحدثن لوكالتنا عن استهداف الاحتلال التركي للمواطنين في كوباني.

مخاوف الاحتلال التركي من طفل صغير

زلوخ معمو زوجة الشهيد جمال معمو استنكرت استهداف دولة الاحتلال التركي للمواطنين بشكل عام وأهالي كوباني بشكل خاص، وقالت "المجزرة التي حصلت بحق المواطنين في كوباني والصمت الدولي حيال هذه الجرائم الوحشية بحق النساء والأطفال، تعتبر إهانة للدول التي تدعي بأنها تحمي حقوق الإنسان والمرأة والطفل".

وتابعت "نعلم عندما يستهدف الاحتلال التركي حركتنا أو قواتنا فإنه يخشى من انتشار وتطور ثورتنا التي سقيت بدماء شهدائنا الأبرار، لكن ارتكابه مجازر بحق المواطنين والأطفال يظهر أنه بات يخاف حتى من طفل صغير والنساء اللواتي ذقن معنى الحرية".

زلوخ معمو أكدت على تصعيد المقاومة، "بدورنا سندعم كوباني بشتى الوسائل لأن استهداف دولة الاحتلال لكوباني هو استهداف كافة الشعوب التواقة إلى الحرية، وسنقاوم حتى نصل إلى مبتغانا والعيش بحرية وسلام على أراضينا بكرامة".

التاريخ يعيد نفسه

من جانبها أدانت كردستان رشيد والدة الشهيد شاهين روجهلات قصف الاحتلال التركي على كوباني، وأفادت: "لن نقبل بارتكاب مجازر أخرى بحق المواطنين بشكل عام والكرد بشكل خاص لأن تركيا الاحتلالية هدفها إضعاف ثورتنا التي تدعو إلى السلام والفكر الحر، نحن متلاحمين مع كوباني ولن يستطيعوا إضعاف حركتنا ولو استشهد الآلاف منا".

مشيرة إلى أن هدف "أردوغان الفاشي ليس قواتنا فقط، بل كل شخص يسعى إلى العيش بحرية وكرامة. التاريخ يعيد نفسه، في عفرين تم استهدافنا، والآن يقتل أطفال ونساء كوباني، فمنذ تهجيرنا قسراً إلى الشهباء نتعرض إلى القصف الهمجي من قبل المحتل التركي".

وتساءلت كردستان رشيد عن المجازر التي ترتكب بحق المواطنين "لماذا دائماً يستهدف أردوغان المحتل المواطنين ماهي أسباب مخاوفه منا. ألم يحن أوان محاسبته على هذه الجرائم الشنيعة؟".

أما فريال حبيب زوجة الشهيد رشيد حبيب فشجبت قصف الاحتلال التركي ومرتزقته على مدينة كوباني، وقالت: "تأثرنا كثيراً عند سماعنا بمجزرة كوباني التي حصلت قبل يومين بحق المواطنين، حيث يتواجد في المنطقة كرد وعرب، وهو يستهدف الأطفال والنساء وكبار السن".

وعن صمت الدول التي تدّعي الإنسانية حيال الجرائم التي ترتكبها الدولة التركية المحتلة، قالت فريال حبيب: "أين منظمات حقوق الإنسان؟ كل هذه الجرائم أمام مرآهم ومسمعهم ولا يفعلون شيئاً".

واختتمت فريال حبيب حديثها بالقول: "مازالت أجساد أبنائنا تحت الأنقاض في عفرين المحتلة، والبعض منهم خسر أعضاءً من أجسادهم، واليوم في كوباني الطفل عبدو حنيفي الذي يبلغ من العمر أربعة أعوام بترت ساقه، وماتزال الدول الضامنة تغط في نوم عميق".

(ك)

ANHA