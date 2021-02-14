أمهات وآباء الكريلا: أبناؤنا يحمون الشعب الكردي

شنّ جيش الاحتلال التركي منذ الـ 10 من شباط/ فبراير الجاري، هجوماً واسعاً على منطقة غاري في جنوب كردستان، وسط مقاومةٍ يبديها مقاتلو قوات الدفاع الشعبي الكريلا في وجه الاحتلال.

واستنكرتْ أسر مقاتلي الكريلا في ناحية كركي لكي بمقاطعة قامشلو هجماتِ جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع و بشكلٍ خاص منطقة غاري بجنوب كردستان، مؤكدين التفافهم حول مقاومة أبنائهم المقاتلين.

والدة المقاتل في قوات الدفاع الشعبي ريناس جودي- شيرين أيوب قالت لوكالتنا: "تركيا تشنّ هجماتٍ بربريةً على أراضي كردستان ولا تفرّق بين الأطفال والمدنيين وتستمر بألاعيبها ومخططاتها لإبادة الشعب الكردي، وإن تركيا اتّخذت من شهر شباط- شهراً لتنفيذ مؤامراتها ومخططاتها للقضاء على الشعب الكردي".

وتابعتْ شيرين أيوب قائلةً: "أبناؤنا توجهوا إلى جبال كردستان لحماية أراضينا، وليحموا حقوق الشعب الكردي، فنحن الكرد شعبٌ واحد، وأن مناطقَ الدفاع المشروع جزءٌ من أجزاء كردستان الأربعة ولا يمكن التفريط بها".

أما المواطن فيصل كرحو، وهو والد المقاتلة في قوات الدّفاع الشعبي- فيان خابور- استنكر هجمات الاحتلال التركي وقال: "نحن لن نحني رؤوسنا للاحتلال التركي"، داعياً منظماتِ الأمم المتحدة إلى أخذ موقفٍ صارمٍ حيال هذه الهجمات لأنّها تهدف إلى القضاء على الشعب الكردي".

أما والدة المقاتلة في قوات الدفاع الشعبي أمارا، حكيمة عبدي فأكدت قائلةً: "لن نترك أبناءنا، بل ونساندهم، وسنحمل السلاح للدفاع عن أهدافنا".

(م ح)

ANHA