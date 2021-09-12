أمهات شهداء الكريلا يندّدن بخيانة PDK واستشهاد 7 مقاتلين كريلا على يد قواته

تجمّع اليوم الأحد، العشرات من أمهات شهداء الكريلا في مدينة ديرك أمام مركز مؤتمر ستار، للتنديد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستانيPDK، واستهداف قواته 7 مقاتلين من الكريلا واستشهادهم في خليفان بباشور، وذلك عبر بيان قُرِئ من قبل لمعة عابدين، والدة المقاتلة في صفوف قوات الكريلا، جيهان ديرك.

واستنكر البيان في مستهله "الهجوم التركي وبدعم من قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق باشور كردستان، ومتينا وزاب وآفاشين". وأدان بشدة القصف الممنهج على مناطق الدفاع المشروع، الذي تسانده القوى الإقليمية والدولية".

وأضاف البيان "إن القصف التركي وبدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني، هو مؤامرة تحاك ضد حركة التحرر الكردستانية، وهذا القصف هو استمرارية للمؤامرة التي طالت القائد عبدالله أوجلان، للقضاء على إرادة الشعب الكردستاني".

وأشار البيان إلى أن "الدول الإقليمية تساند الدولة التركية في قصفها على مناطق الدفاع المشروع، وعلى رأسها حكومة باشور كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني، عبر قصفها بجميع الأسلحة المحرمة دولياً، وسط صمت دولي وإقليمي".

ولفت البيان إلى أن "توجّه قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني مؤسف ومخيب لآمال الشعب الكردي وشعوب المنطقة، وتمركزها في مناطق الدفاع المشروع لتهيئة الطريق أمام الجيش الفاشي التركي للتمركز واحتلال جبال كردستان".

وفي نهاية البيان "ندّدت أمهات شهداء الكريلا، الموقف المخزي لحكومة باشور كردستان، في تقديم كل ما يلزم للفاشية التركية للسيطرة على مواقع ومناطق قوات الكريلا وتسليمها للفاشية التركية".

(ع ع/س ر)

ANHA