أمهات من قامشلو تدعون أقاربهن في شمال كردستان للتصويت لصالح إرادتهم

يتابع أهالي مناطق شمال وشرق سوريا عن كثب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في تركيا، والتي من المقرر إجرائها في 14 أيار القادم. وناشد الأهالي اقربائهم في شمال كردستان بالتصويت لصالح إرادتهم.

وحول الموضوع تحدثت عدد من الأمهات في مدينة قامشلو لوكالتنا.

عطية عمر قالت إن الانتخابات مهمة جداً بالنسبة للكرد، وإذا حقق الكرد نجاحاً في الانتخابات فإن ذلك من شأنه أن يمهد لتحقيق الاستقرار في سائر أرجاء كردستان، لذلك يجب على الشعب الكردي أن يكون واعياً لهذا الأمر.

أسما محمد ناشدت بدورها الشعب الكردي في شمال كردستان وبشكل خاص اقربائها بالتصويت لصالح حزب اليسار الأخضر، وقالت في ذلك: "أوجه التحية لجميع أقربائي الذين يعيشون حالياً في ميردين في شمال كردستان، وأدعوهم إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت لصالحهم".

أما جليلة محمد فقد اعتبرت انتخابات 14 أيار فرصة تاريخية، ودعت جميع أقربائها في ميردين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع.

حنيفة حسن قالت إن لكل صوت أهمية كبيرة في الانتخابات، وأضافت: "نتائج الانتخابات في شمال كردستان ستؤثر على روج آفا أيضاً، لذلك فإننا نتابع الانتخابات عن كثب. يناضل الكرد منذ سنوات طويلة من أجل تحقيق الحرية والاستقرار. ولقد حان الوقت اليوم من أجل التصويت لصالح حزبهم".

(ك)

ANHA