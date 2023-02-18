أمهات في الشيخ مقصود لا يجدن الحليب لإطعام أطفالهن

يزيد الحصار الذي تفرضه الفرقة الرابعة في قوات حكومة دمشق، معاناة الأهالي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية وخاصة بعد الزلزال، وإخلاء الأسر لمنازلها خوفاً من تهدمها، نتيجة الهزات الارتدادية.

وتمنع حواجز قوات حكومة دمشق دخول المواد الأساسية والمحروقات والأدوية وحليب الأطفال إلى الحيين ومقاطعة الشهباء، ما ينذر بكارثة كبيرة، وتعالي التحذيرات بعد فقدان الحليب، ما يهدد حياة عدد كبير من الأطفال.

وكالتنا رصدت معاناة بعض الأسر التي التجأت إلى الخيم عقب الزلزال، والتي تعاني من فقدان حليب الأطفال.

نوجين علي أم لطفل يبلغ عاماً ونصف، لا تجد الحليب لطفلها، وتقول: "بعد الزلزال خرجنا من منازلنا واحتمينا في الخيم التي نصبها المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، ونعيش في وضع صعب ومأساوي".

وتابعت: "حتى الآن الفرقة الرابعة تفرض الحصار، أطفالنا صغار وبحاجة إلى الحليب ولكننا لا نجده في الحيين، وسياستهم مستمرة من قبل الزلزال إلى الآن".

نوجين تمنت أن تحصل على الحليب لطفلها " حالي كحال العديد من الأمهات نشتكي من نفاد حليب أطفالنا، عليهم أن يفكوا الحصار".

الأم عزيزة محمد أيضاً طفلها يبلغ حوالي عاماً ونصف، تصف حال الأطفال في الحيين بجملة:" ما ذنبهم".

وتؤكد:" الفرقة الرابعة تمنع الغذاء عن أطفالنا".

وفي 17 كانون الثاني من العام الحالي نشرت وكالتنا خبراً عن نفاد الحليب في الشيخ مقصود والأشرفية بعدما تم استهلاك المخزون الاحتياطي الذي كان لدى المجلس الصحي في الشيخ مقصود.

(سـ)

ANHA