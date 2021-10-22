أمهات السلام: سنواصل وقفتنا حتى استلام جثامين الشهداء

وكانت 21 من أمهات السلام من مدن ومقاطعات إقليم الجزيرة قد توجهن، يوم أمس، إلى معبر فيش خابور في باشور كردستان، للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم، اللذين استشهدا في كمين نصبته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في خليفان في آب الماضي.

والتقت وكالتنا مع أمهات السلام أثناء تجمعهن أمام معبر فيش خابور للتوجه إلى باشور كردستان، حيث قالت إحدى أمهات السلام من تربه سبي خرمة خلف: " وقفنا أمام معبر فيش خابور للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين، إلا أن قوات الديمقراطي الكردستاني تمنعنا من العبور، وهدفنا من العبور إلى باشور كردستان هو المطالبة بالجثامين".

مضيفة بأن قوات الديمقراطي تقول بأن المسؤولين الذين تريدون مقابلتهم في إجازة لمدة أربعة أيام.

وأشارت خرمة" لو دخلت أمهات السلام من باشور كردستان إلى روج آفا لتم استقبالهن بالورود وليس بالسلاح كما تفعل قوات الديمقراطي الكردستاني الآن أمام معبر فيش خابور، لذا ستبقى وقفتنا على الجسر مستمرة حتى الاستجابة لرسالة أمهات السلام وتسليم الجثامين إلى ذويهم".

أما الأم نجاح كلو المشاركة في الاعتصام أمام معبر فيش خابور فقالت: "هذه المرة الثانية التي يتم فيها منعنا من قبل قوات الديمقراطي الكردستاني من العبور والمطالبة بتسليم الجثامين إلى ذويهم"، مضيفةً بأن "الديمقراطي الكردستاني لم يقبل استلام رسالتنا التي نريد إيصالها إلى سلطات الإقليم".

وأضافت نجاح:" قوات الديمقراطي الكردستاني وقفت في وجه أمهات السلام بالسلاح، فيما يسمحون للشاحنات بالمرور على الجسر بهدف فض اعتصام أمهات السلام، لذلك قررنا الوقفة حتى يستمعوا لمطالبنا".

وقالت نجاح:" نحن لا نطلب العون والمساعدة من باشور كردستان، ومطلبنا هو تسليم جثامين شهدائنا، ونحن على يقين بأن الجثامين في أيديهم".

ونوهت نجاح" بأننا نعمل من أجل العدالة والإنسانية ونحارب الخونة وهم يمنعون تسليم جثامين الشهداء لذويهم، لذا سنصعد من نضالنا في خيمة الاعتصام والوقوف على الجسر حتى تسليم الجثامين".

وقالت نجاح في ختام حديثها: "من المعيب أن تقف قوات الديمقراطي الكردستاني بأسلحتها أمام أمهات السلام".

هذا وكانت PDK قد منعت أمهات السلام في الـ 11 من شهر تشرين الأول من دخول باشور.

(ل)

ANHA