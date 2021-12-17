أمهات السلام: مسعود البرزاني يستقبل محتلي عفرين ويرفض استقبالنا واستلام رسالتنا

كان قد استقبل مسعود البرزاني رئيس (PDK) وفداً مما يسمى "مجلس عفرين المدني" التابع للاحتلال التركي، وأجرى لقاء مع ذاك الوفد.

وفي هذا السياق عبرت أمهات السلام المعتصمات في معبر سيمالكا منذ أكثر من شهرين المطالبات بتسليم جثامين شهداء قوات الكريلا لذويهم، عبرن عن استنكارهن لسياسات وتصرفات حكومة باشور وعلى رأسها سياسات مسعود البرزاني، حيث أكدت الأم شمسيخان كلو أنهن يواصلن اعتصامهن السلمي المستمر منذ أكثر من 70 يوماً في معبر سيمالكا من أجل المطالبة بجثامين الشهداء، وقالت: "نحن نحاول إيصال رسالة لحكومة باشور و(PDK) إلا أنهم يقابلون مطلبنا بالرفض. ورغم محاولتنا أربع مرات زيارة باشور لتسليم الرسالة إلا أنهم رفضوا استقبالنا.

وأكملت شمسيخان كلو حديثها قائلة: "من الواضح أن الديمقراطي الكردستاني ورئيسه مسعود البرزاني يستقبل فقط أعداء شعبنا والمرتزقة الذين احتلوا عفرين وارتكبوا أبشع الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا الكردي، لذا لا يستقبلوننا، وإن رفض (PDK) تسليم جثامين الشهداء حتى الآن يؤكد تواطؤه مع دولة الاحتلال التركي".

واستذكرت شمسيخان كلو أيضاً استقبال حكومة شمال كردستان ومسعود البرزاني، ما يسمى الرئيس السابق للائتلاف السوري، نصر الحريري، معلقةً:" كيف لا يستقبلنا، ونحن أمهات انفطرت قلوبنا على أبنائنا الشهداء الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن كردستان، فيما يستقبل البرزاني كافة قادة المرتزقة الذين ارتكبوا أبشع الجرائم بحق شعبنا ويحتلون أرضنا".

وبينت شمسيخان كلو بأنه "في الوقت الذي كنا نريد فيه إيصال رسالتنا كأمهات سلام لمسؤولي الإقليم لنطالبهم بتسليم جثامين الشهداء، كانت قوات الديمقراطي الكردستاني تواجهنا بالسلاح وتمنعنا من عبور الحدود".

ووصفت الموقف بالقول: "تصرفاتهم تلك لا تمت للكردياتية بصلة، إن الإنسان الذي يقوم باستقبال العدو ويرفض استقبال أمهات شهداء شعبه، هو بهذا التصرف يؤكد أنه شريك مع عدو شعبه".

وأضافت شمسيخان كلو: "على (PDK) عدم القول إنه يمارس السياسة بهذه التصرفات، فعلاقاتهم مع الدولة التركية الفاشية باتت مكشوفة للعلن، وهذه التصرفات دليل شراكتهم مع العدو في سفك دم شعبنا الكردي واحتلال كردستان".

وأوضحت شمسيخان كلو أن إغلاق معبر فيش خابور الحدودي من قبل قوات (PDK) دليل تنفيذها لمخططات الاحتلال التركي وهي مشابهة لاتفاقية لوزان من خلال فرض الحصار على روج آفا. وقالت: "لكن شعب روج آفا لا يرضخ لأي حصار وهو قادر على تلبية كافة احتياجاته".

يذكر أنه وبتاريخ 16 كانون الأول الجاري، أقدمت قوات (PDK) على إغلاق المعبر الحدودي الواقع بين باشور وروج آفا من طرف فيش خابور.

ومن جهة أخرى تحدثت الأم سميرة خليل ووصفت قيام مسعود البرزاني باستقبال قيادات المرتزقة المحتلين لعفرين بأنه يؤكد مشاركة (PDK) لدولة الاحتلال التركي في احتلال عفرين ومناطق أخرى من روج آفا.

واختتمت سميرة خليل حديثها بالقول: "نحن أمهات الشهداء لا نريد تصعيد الأزمة على هذا النحو وجعل عدونا ينال مراده منا، لذا نطالب (PDK) بإعادة ترتيب سياساته وأن يكف عن ممارساته العدائية تجاه روج آفا وتجاه قوات الكريلا، ونطالبهم بتسليم جثامين الشهداء لذويهم منعاً لأي تصعيد".

(ل)

ANHA