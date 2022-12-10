أمهات السلام: بتصعيد نضالنا ونشر فكر القائد سنكسر العزلة المفروضة عليه

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أدلت أمهات السلام في مدينة الطبقة، اليوم السبت، ببيان إلى الرأي العام، طالبن خلاله بالكشف عن وضع القائد عبد الله أوجلان.

وقُرئ البيان في مزار الشهداء في الطبقة من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في الطبقة، فوزة المحمد، جاء في مستهله: "أما آن الأوان لتشرق شمس الحرية في شمال وشرق سوريا، لينعم قائد الإنسانية بثمار فكره ونضاله، لقد وصل العالم إلى الظلام بأسر حريتك أيها القائد عبد الله أوجلان".

وتساءل البيان "إلى متى هذا الصمت، إلى متى سيبقى صوت الحرية خلف قضبان السجن، إلى متى ستبقى تركيا ترتكب مجازرها وقمعها بحق شعب المنطقة، ما ذنب هذا البطل أن يحرم العيش بين أهله وشعبه؟ ذنبه الوحيد أنه قائد السلام ويبحث عن السلام لشعبه ولشعوب العالم".

لن نرضى سوى بحرية القائد

وأشار "ضحّى القائد بنفسه لنحيا بسلام، حُرم الحرية لنحيا بحرية، لقد سطع نور فكره ليملأ الكون بهجة وسرور، نحن شعب لن نرضى بغير الحرية الجسدية للقائد أوجلان وأن يكون بيننا لنبني سوريا مستقلة، فالمصير المجهول للقائد وهذا التعتيم على وضعه يقلقنا".

وتابع: "لجنة مناهضة التعذيب (CPT) لم تكشف لنا عن حقيقة مصير القائد، نريد أن نطمئن على قائدنا، ونريد أن تزوره عائلته ولن نرضى بغير ذلك، ونعلم أن الانتهاكات التركية لمناطقنا من أجل الضغط على القائد ليتراجع عن مبادئه".

'مقاومتنا مستمرة حتى يتحرر القائد'

وأكدت أمهات السلام، في بيانهن "نحن مع القائد وسنبقى ولن نتوقف عن مقاومتنا واعتصاماتنا السلّمية حتى تحرير القائد".

شدد البيان في ختامه على ضرورة استمرار فكر القائد أوجلان بغية تحقيق النصر، مضيفاً "دفعنا بأبنائنا ليستمر فكر قائدنا ويصل إلى كل الأجيال القادمة، ونحن جاهزات لتحرير جميع معتقلينا، فالقائد هو الذي علمنا معنى التضحية والفداء، ونحن بدورنا سنفديه بأرواحنا".

(ع ص/ي م)

ANHA