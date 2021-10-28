أمهات السلام يطالبن الأحزاب الكردستانية بتوضيح موقفها من رفضPDK تسليم جثماني الشهيدين لذويهما

تستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا للمطالبة بتسليم جثامين الشهداء، من خلال توافد مكونات شمال وشرق سوريا ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية للمشاركة في خيمة الاعتصام، التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة.

وخلال اعتصام أمهات السلام تحت خيمة الاعتصام أجرت وكالتنا لقاء مع الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو هيفي السيد، وقالت:" إن مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة دعا إلى نصب خيمة الاعتصام للمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين اللذين استشهدا على يد مسلحي الديمقراطي الكردستاني، إلى ذويهما، وإن أحد رفاق الشهداء الناجين روى تفاصيل الكمين الذي نصبه مسلحو الديمقراطي الكردستاني في منطقة خليفان، والذي أدى لاستشهاد خمسة من قوات الكريلا، واعتصامنا في المعبر هو لتسليم الجثمانين من قبل الديمقراطي الكردستاني".

وأشارت هيفي" إن أمهات السلام توجهن مرتين إلى معبر فيش خابور، وسلمن رسالة إلى معبر فيش خابور وطالبن بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي، إلا أن الديمقراطي الكردستاني رفض طلب أمهات السلام واستقبال رسالتهن".

ونوهت هيفي" إن الديمقراطي الكردستاني استقبل أمهات السلام بطريقة غير لائقة، للمرة الثانية أثناء توجههن إلى معبر فيش خابور، رغم أن أمهات السلام طلبن منهم تسليم الجثامين بأسلوب أخلاقي، دون تجريحهم بأي كلام، ومع ذلك وقفوا في وجه أمهات السلام بأسلحتهم".

وتابعت هيفي" الديمقراطي الكردستاني قال لأمهات السلام ماذا يفعل أولادكم هناك؟ فردت عليه إحدى أمهات السلام ماذا يعمل لشكري روج هناك؟"، مضيفةً بأن أمهات السلام عرضن على الديمقراطي الكردستاني فقط قبول رسالتهن وتسليمها إلى باشور كردستان، وكان رد قوات الديمقراطي بأنهم سيستلمون رسالتهن عبر علاقات معبر سيمالكا، واشترطوا على العلاقات قبول الرسالة شريطة إنهاء خيمة الاعتصام".

وقالت هيفي" إن أمهات السلام وعوائل الشهداء رفضوا شروط الديمقراطي الكردستاني بإنهاء خيمة الاعتصام حتى استلام جثماني الشهيدين، مؤكدة بأن الخيمة ستستمر حتى استلام جثماني الشهيدين تولهلدان وسردم".

أما الأم وديعة ملا عيسى من المشاركات ضمن وفد أمهات السلام فقالت: "مطلبنا من مسعود البرزاني هو تسليم جثماني الشهيدين إلى ذويهما، ولا نريد من باشور كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني سوى جثامين شهدائنا".

وقالت وديعة" إن أمهات السالم توجهن مرتين إلى الجسر للقاء مسؤولي فيش خابور، إلا إن قوات الديمقراطي الكردستاني وقفوا في وجه أمهات السلام بأسلحتهم على الجسر، وكأن أمهات السلام يتوجهن إلى الحرب حتى يقفوا في وجههن بهذا الأسلوب".

'لا يمكن أن ينتهي الاعتصام حتى تحقيق مطالب عوائل الشهداء '

وتابعت وديعة" بأن قوات الديمقراطي الكردستاني قالت لأمهات السلام اذهبوا واطلبوا جثامين شهدائكم من تركيا، لترد الأم وديعة على عضو قوات الديمقراطي الكردستاني بأن تركيا عدو ومن المفروض أنتم أبناؤنا وأخوتنا وتستطيعون إيصال رسالتنا إلى الجهات المعنية".

وفي نهاية حديثها قالت الأم وديعة ملا عيسى بأن خيمة الاعتصام مستمرة حتى تسليم جثماني الشهيدين إلى ذويهما".

الأم نجاح كلو المشاركة ضمن وفد أمهات السلام اللواتي عبرن جسر سيمالكا للتوجه إلى معبر فيش خابور لإيصال رسالتهن إلى المعنيين في باشور كردستان، انتقدت صمت الأحزاب السياسية الكردستانية حيال تصرفات الديمقراطي الكردستاني وتجاهلها رسائل أمهات السلام وخيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء في معبر سيمالكا" وتساءلت: "لماذا صمت الأحزاب السياسية حتى الآن على التصرف غير الأخلاقي للديمقراطي الكردستاني".

وطالبت نجاح الأحزاب بإبداء رأيها بتصرف الديمقراطي الكردستاني الرافض لتسليم جثامين الشهداء لذويهم، وقالت: "لا يمكن أن ينتهي اعتصام الخيمة حتى تحقيق مطالب عوائل الشهداء".

(ع/ل)

ANHA