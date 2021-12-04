أمهات السلام يعتصمن في خيمة الاعتصام بعد رفضPDK دخولهن إلى باشور

توجهت أمهات السلام إلى معبر فيش خابور لتسليم رسالة إلى سلطات إقليم جنوب كردستان والمطالبة بتسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي، اللذين استشهدا في كمين لقوات الديمقراطي الكردستاني في خليفان.

وبعد رفض الديمقراطي الكردستاني عبور أمهات السلام إلى الجانب الآخر من المعبر، قررت الأمهات الاعتصام تحت خيمة الاعتصام والتي نصبت منذ 5 تشرين الأول/ أكتوبر، بدعوة من مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة.

و أكدت أمهات السلام على مواصلة اعتصامهن في معبر سيمالكا إلى حين تحقيق مطالبهن بتسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم.

(ع ع /ك)

ANHA