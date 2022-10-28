أمهات السلام يعبّرن عن تضامنهن مع الكريلا ويطالبن القوى الدولية بالتخلي عن سياساتها القذرة

بدأت دولة الاحتلال التركي، منذ نيسان الماضي، هجوماً عنيفاً ضد قوات الدفاع الشعبي في مناطق الدفاع المشروع، باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، بعدما فشلت في احتلال جبال كردستان بفضل المقاومة التاريخية التي يبديها مقاتلو الكريلا.

ونشرت قيادة مركز الدفاع الشعبي يوم الثلاثاء الماضي 18 تشرين الأول الجاري، سجّل 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا، استشهدوا جراء الهجمات التي شنتها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية خلال شهري أيلول وتشرين الأول الجاري.

الاحتلال يستخدم الكيماوي بعد هزيمته أمام مقاومة الكريلا

الأم خديجة إيبو قالت "يستخدم الاحتلال التركي الأسلحة الكيماوية ضد أبنائنا في جبال كردستان، لفشله في إحراز أي تقدّم في تلك المناطق؛ جراء المقاومة التاريخية التي يبديها الكريلا".

أكدت خديجة أن هدف الاحتلال من مخططاته العدائية في شمال وشرق سوريا وجبال كردستان، هو إنهاء المقاومة وتحصيل فوز لأردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ندعم المقاومة التاريخية

وأشارت إلى أن أمهات السلام في إقليم عفرين، يدعمن مقاومة الكريلا "نحن، أمهات السلام في إقليم عفرين، ندعم المقاومة التاريخية التي تبديها قواتنا في جبال كردستان ضد الفاشية التركية وأعوانها".

من جانبها، قالت أمل قهرمان "هذه ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها الاحتلال التركي الأسلحة المحظورة ضد شعبنا وضد قواتنا في جبال كردستان، فقد استخدمته في عفرين عام 2018، وبعدها في عدوانه على سري كانيه وكري سبي عام 2019 وبعدها في جبال كردستان".

وتابعت "الوحشية التي يقودها الاحتلال التركي خير دليل على فشله في إحراز أي تقدم في مخططاته الاحتلالية، سواء في جبال كردستان أو في هذه المنطقة".

تنديد بالصمت

نددت أمل في ختام حديثها، بصمت القوى الدولية والمنظمات المعنية بحظر الأسلحة الكيماوية حيال استخدام الاحتلال التركي لهذه الأسلحة.

ماضيات على نهج الشهداء والكريلا

أما آسيا بركو، فنددت بازدواجية المنظمات تجاه الشعب الكردي، ودعمها لدولة الاحتلال التركي، ودعتها للقيام بواجبها والكف "عن هذه السياسات القذرة".

وأكدت أنهن ماضيات على نهج الشهداء وقوات الكريلا حتى إفشال كافة المخططات.

(سـ)

ANHA