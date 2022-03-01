أمهات السلام والشهداء يدعون المجتمع الدولي لإطلاق سراح القائد أوجلان

أدلت أمهات السلام وأمهات الشهداء ببيان مشترك في مختلف مدن ونواحي في إقليم الجزيرة للتنديد بالمؤامرة الدولية التي استهدفت القائد أوجلان، جاء فيه:

"أيام صعبة ومصيرية وتاريخية تمر بها شعوب المنطقة عامة والشعب الكردي على وجه الخصوص.

منها مرور 23 عاماً على المؤامرة الدولية بحق إرادة الشعوب الكردستانية في شخص القائد أوجلان الذي هزم العدو بفكره ووحد شعوب المنطقة ليكونوا صفاً واحداً في مواجهة عدوهم التاريخي الدولة التركية الفاشية".

أكد البيان "إننا أمهات السلام في إقليم الجزيرة نندد بأشد العبارات بموقف العالم الصامت تجاه هذه المؤامرة، وندعوهم للتحرك السريع لاتخاذ قرارات صارمة تجبر الدولة التركية لتحرير القائد والجلوس معه لحل القضية الكردستانية.

كما نبارك أعياد آذار على جميع أمهات الشهداء في كردستان والعالم ونخص بالذكر يوم 8 آذار اليوم العالمي للمرأة وندعو كافة النساء إلى الوقوف في وجه الظلم والطغيان وبناء مجتمعات أساسها احترام الإنسان.

كما ندعو كل الأمهات السوريات للوقوف إلى جانب بعضهن البعض حتى تتحقق آمال السوريين في بناء وطن ينعم فيه الفرد والمجتمع بالحرية والديمقراطية".

تابع البيان "نناشد سلطات إقليم جنوب كردستان والعائلة البرزانية لإيقاف تعاملها مع الاستخبارات التركية على حساب قضية شعبنا الكردستاني بحيث لم يعد خافياً على أحد أن هذه العائلة وعبر ارتباطها العضوي مع الدولة التركية أصبحت سنداً لأردوغان وتنفذ مشاريعه الاحتلالية في جنوب كردستان لمواجهة مقاومة ونضال الكريلا. نناشد أمهات الشهداء وأمهات السلام وكافة أبناء شعبنا في باشور للوقوف ورفض ممارسات هذه العائلة الخائنة والتي ارتكبت أفظع الجرائم بحق إرادة شعبنا.

مرة أخرى وبمناسبة أعياد آذار نتوجه إلى كافة أبناء شعبنا لرفع وتيرة النضال حتى تحرير القائد وبناء المجتمع على اسس أخلاقية ومجتمعية".

واختتم البيان بترديد الشعارات "الموت للخيانة" "تسقط مؤامرة 15 شباط" "لا حياة بدون القائد APO".

(ف)

ANHA