نددت أمهات السلام ومجالس المرأة لعوائل الشهداء بمقاطعة الحسكة، في بيان مشترك، بالتهديدات والهجمات المستمرة لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وكذلك بالعزلة و"العقوبات الأخيرة" المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، خلال فعاليات متفرقة في مدن ونواحي ومخيمات المقاطعة (الحسكة، وتل تمر، والدرباسية، ومخيمات مهجري سري كانيه)، وفي ناحية تل كوجر بمقاطعة قامشلو التابعة لإقليم الجزيرة.

شاركت في الفعاليات المتفرقة العشرات من أمهات السلام والنساء وذوي الشهداء والمهجرات وعضوات المجلس، رافعين أعلام مجلس عوائل الشهداء، وصور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء.

وقرئ البيان في مدينة الحسكة من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء فاطمة حسين، وفي ناحية تل تمر من قبل جنار يوسف والدة الشهيدين باهوز تل تمر وباهوز جيندا، وفي ناحية الدرباسية من قبل والدة الشهيد شاهين، فاطمة كلش، وفي مخيم سري كانيه شرق مدينة الحسكة المخصص لمهجري سري كانيه في المخيم، من قبل عضوة المجلس نالين برو، ومن قبل الإدارية في مجلس المرأة بناحية الشدادي انتصار عريب، ومن قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل كوجر روعة الجلود.

وقال البيان "خلال 10 سنوات من الثورة وشعوب شمال وشرق سوريا تواجه بوحدة صفها هجمات الفاشية التركية وحكومة AKP)) وأعوانها من التنظيمات الإرهابية".

وأشار البيان إلى استمرار دولة الاحتلال التركي في مساعيها لاحتلال الأراضي السورية تنفيذاً لمخططاتها المتمثلة في "العثمانية الجديدة"، عبر اللجوء إلى أساليب لا أخلاقية ولا إنسانية تتمثل في القتل والتهجير.

وندد البيان بتهديدات وهجمات دولة الاحتلال التركي المستمرة على شمال وشرق سوريا، واستهدافها عبر طائراتها المسيّرة للمواطنين، آخرها استهداف سيارتين في قرية خانا سري التابعة لناحية ديرك في مقاطعة قامشلو، مشيراً إلى وقوعها أمام أنظار المجتمع والقوى الدولية دون إبداء أي تعليق.

كما ندد البيان بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ورفاقه في سجن إمرالي، وبما أسمتها "عقوبات جديدة"، مؤكداً رفضه للعزلة على القائد أوجلان، وللتهديدات والهجمات على الأراضي السورية.

وانتهى البيان بترديد شعارات "عاش القائد آبو، عاشت مقاومة الشعب الثوري، الموت للفاشية التركية".

(كروب/أم)

ANHA