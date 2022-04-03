أمهات السلام PDK بعد الاشتراك في مخططات الدولة الفاشية التركية ضد الكرد

تواصل قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني التضييق على مناطق الكريلا بهدف دعم جيش الاحتلال التركي. ورغم كل تحركات واستفزازات قوات PDK لم تدخل قوات الدفاع الشعبي HPG في اشتباكات مباشرة معها.

وحول هذا التحشد لقوات الديمقراطي الكردستاني في مناطق الدفاع المشروع قالت الأم سعاد مصطفى والدة الشهيدة هفرين خلف: "نحن أمهات السلام مكثنا تحت خيمة الاعتصام بشكل سلمي في معبر سيمالكا للمطالبة بجثامين شهدائنا الذين استشهدوا على يد قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلا أنهم رفضوا مطالب أمهات السلام أثناء توجههن إلى معبر فيش خابور".

ونوهت سعاد" إن عدو الشعب الكردي لا يفرق بين أي جزء، هدفه خلق الفتن بين الأخوة، لذا يتطلب من لشكري روج عدم الانجرار وراء المؤامرات والمخططات التي تخطط لحرب داخلية ومد يد الأخوة والوقوف في وجه أعداء الشعب الكردي".

وتابعت سعاد: "إن فشل داعش في معركة سجن غويران دفع تركيا لاستهداف قوات الكريلا ومناطق الدفاع المشروع هذه المرة، وذلك عبر استخدام قوات كردية لضرب كافة المكتسبات التي حققها الكرد في باشور وروج آفا".

بدورها، قالت الأم فاطمة سعدون والدة الشهيد هارون: "إننا أمهات الشهداء والسلام رغم كل مناشداتنا للديمقراطي الكردستاني بمد يد الأخوة وتسليم جثامين شهدائنا، وترك الخلافات وعدم الوقوع في مصيدة عدو الشعب الكردي لمنع الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد، إلا أنهم يحشدون قواتهم مرة أخرى في مناطق الدفاع المشروع".

وأضافت فاطمة:" إن عدم تسليم جثامين الشهداء يلبي مصالح الدولة الفاشية التركية لخلق فتنة بين أبناء الشعب الكردي. لذا يتطلب من الديمقراطي الكردستاني العودة إلى الخط الوطني الذي يخدم مصالح الشعب الكردي في الأجزاء الكردستانية".

فيما تحدثت منتهى حسن والدة الشهيد جودي عبدالله وإحدى أمهات السلام اللواتي شاركن في خيمة الاعتصام في سيمالكا وقالت: " نحن أمهات السلام وأمهات الشهداء لا نريد هدر الدم الكردي، ويتطلب من الديمقراطي الكردستاني التخلي عن ممارساته الاستفزازية".

وتابعت منتهى:" مطلبنا هو توحيد الصف الكردي والوقوف في وجه الأعداء الذين يخططون للقضاء على الوجود الكردي، فأي انجرار وراء الدولة الفاشية التركية هدر لدماء أبناء الشعب الكردي".

وبدورها قالت خالصة حاجي والدة المقاتلة في صفوف الكريلا بيريتان ديرك: "نأسف لحشد الديمقراطي الكردستاني قواته في مناطق الدفاع المشروع، وهذه الممارسات ستسجل في تاريخهم الأسود، ونستنكر بشدة هذه المخططات التي تضر بوحدة الصف الكردي".

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ANHA