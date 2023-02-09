أمهات السلام في روجهلات يزرن ذوي من فقدوا حياتهم خلال الاحتجاجات

تتواصل الانتفاضة الشعبية في روجهلات (شرق كردستان) التي اندلعت تحت شعار "Jin, Jiyan ,Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية)؛ إثر مقتل الشابة الكردية، جينا أميني منتصف أيلول من العام المنصرم على يد "شرطة الأخلاق" الإيرانية بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب.

وفي هذا السياق، شهدت مدن عدة في روجهلات وإيران احتجاجات، قام خلالها المحتجون بتمزيق الصور والرموز التي علقتها سلطات الدولة الإيرانية في الأماكن العامة بمناسبة حلول الذكرى 45 "لثورة 1979".

كما رفع مواطنون في نفس المدن، شعارات مناهضة للحكومة على شرفات وأسطح منازلهم ليلاً، وفي شرق كردستان زارت أمهات السلام، عائلات الشابين شادمان أحمدي ورضا لطفي، اللذين كانا قد فقدا حياتهما خلال الاحتجاجات.

وفي مدينة جوانرو بروجهلات، نشرت الدولة الإيرانية قوة إضافية من عناصرها في المدينة، خوفاً من الفعاليات التي أقيمت؛ لإحياء مراسم أربعينية برهان إلياسي الذي فقد حياته خلال الاحتجاجات.

هذا ويستمر الدعم الخارجي للانتفاضة، حيث نظمت النقابة العمالية الفرنسية، أمس الأربعاء، فعالية في باريس؛ لدعم الاحتجاجات.

(ي م)