أمهات السلام في إقليم الفرات يعبّرن عن تضامنهن مع حزب الخضر اليساري

أدلت أمهات السلام في إقليم الفرات اليوم، ببيان لمطالبة أهالي باكور كردستان وتركيا بالتصويت لحزب الخضر اليساري، وذلك أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في مدينة كوباني.

وقرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة لأكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي في إقليم الفرات، روناهي أحمد.

واستُهل البيان بمطالبة أهالي باكور كردستان وتركيا بالتصويت لحزب الخضر اليساري لتغيير نظام الاستبداد في تركيا، وكسر القيود المفروضة منذ آلاف السنين، وبناء نظام ديمقراطي يعيش في ظله من يحيا على جغرافية باكور كردستان وتركيا بأمان.

أكد البيان: "يجب بناء نظام قادر على احتضان كافة المكونات بلغاتهم وألوانهم، ومن أجل تحقيق هذا النظام على أهالي باكور كردستان عدم الانجرار خلف ادعاءات وخدع حزب العدالة والتنمية الذي يصل إلى الحكم على حساب أصواتهم ومن ثم يقوم بإبادتهم، فأصواتهم ستكون حاسمة في الانتخابات".

وفي ختام البيان، عبّرت أمهات السلام في إقليم الفرات عن تضامنهن مع حزب الخضر اليساري، وأكدن أن أهالي باكور ليس وحدهم في هذه الانتخابات فجميع مكونات شمال وشرق سوريا سيقفون إلى جانبهم.

(ن ك/د)

ANHA