أمهات السلام في حلب ينددن بهجمات الاحتلال التركي ويؤكدن على مواصلة المقاومة

أدلت أمهات السلام ببيان إلى الرأي العام تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، اليوم السبت أمام مركزهن في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

قرأت البيان الناطقة باسم أمهات السلام، رغداء رمضان، وأكد البيان "أن هجمات الاحتلال التركي على المنطقة؛ سببها عدم تحمل الاحتلال وجود الكرد في أجزاء كردستان الأربعة، والنموذج الديمقراطي الذي بات حقيقة موجودة على أرض الواقع والمتمثل بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وتابع "وما السيناريو الفاشل الذي أعده صويلو قبل أيام في تفجير بساحة التقسيم في إسطنبول إلا ذريعة لشن هجمات على المنطقة من أجل التستر على الأزمة الداخلية التي تعيشها تركيا من الناحية الاقتصادية والسياسية".

مبيّناً "الهدف من هجماتها المتكررة وعبر طائراتها الحربية؛ هو تهجير الأهالي وتغيير ديمغرافية المنطقة، لإعادة العثمانية من خلال كسر قوة الكرد التي تقف سداً منيعاً أمام سياساتها ومطامعها".

شدد البيان "مهما صعدت دولة الاحتلال التركي من هجماتها على مناطقنا، فإن ذلك يزيدنا إصراراً ومقاومة وفق مبدأ حرب الشعب الثورية، فنحن نتحرك حسب متطلبات المرحلة الراهنة من أجل حماية مكتسبات ثورتنا وتضحيات شهدائنا".

(ن ش/ف)

ANHA