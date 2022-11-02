أمهات السلام في الطبقة تدين هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة

وقرئ البيان من قبل الإدارية في مكتب المرأة في مجلس عوائل الشهداء بالطبقة، فوزة المحمد، جاء في مستهله "لقد وصل إرهابكم إلى كل بقعة طاهرة في هذا الأرض فليس جديداً علينا وما نشاهده منكم أيها المحتل التركي فالجرائم التي ترتكبونها منذ سنين من قتل وتدمير وتشريد لشعوب المنطقة ما تزال حاضرة في ذاكرة أبناء المنطقة".

وتابع البيان "بصمود شعبنا ونضاله سنبقى صامدين حتى النهاية فنحن نعرف أن فشلكم أيها الأتراك في القضاء على شعبنا الأبي وفكر قائدنا عبد الله أوجلان دفع بكم إلى ممارسة المزيد من الضغوطات على قائدنا وحرمانه من أبسط حقوقه وخالفتم بذلك كل القوانين الدولية".

وأوضح البيان" أن دولة الاحتلال التركي مازالت إلى الآن تزيد من إرهابها وتصب نار حقدها على القائد وتقصف مناطقنا بالسلاح الكيماوي المحرّم دولياّ ليوقفوا نور الحرية المنبعث من مناطقنا".

وأكد البيان "من هنا وباسم أمهات السلام في مجلس عوائل الشهداء في الطبقة وباسم كل امرأة حرة في شمال وشرق سوريا سندفع بأبنائنا الواحد تلو الآخر حتى يرتوي كل شبر في شمال وشرق سوريا بدماء الشهداء وعندها لن يكون لكم مكان في هذه الأرض الطاهرة".

(س ك/ف)

ANHA