أمهات الشهداء: سيأتي دور PDK إن لم يكف عن سياسته العدائية ضد الكرد

يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK سياسته العدائية ضد الشعب الكردي لخدمة الدولة التركية، في مساعي إحداث اقتتال (الأخوة) وضرب القضية الكردية.

في هذا السياق، نددت أمهات الشهداء في مدينة كوباني بسياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

نوروز نعسان والدة الشهيد "فراس أردال" مقاتل من وحدات حماية الشعب، أدانت العداء الكردي وقالت: "عليهم عدم ارتكاب خطأً كهذا بل عليهم التضامن، والمحافظة على قيم الشهداء وعدم الاتفاق مع العدو التركي الذي ارتكب مجازر عدة بحق شعبنا في أجزاء كردستان الأربعة".

نوروز نعسان طالبت في ختام حديثها الأطراف الكردية بتوحيد صفوفهم في وجه العدو لا الاتحاد معه وقالت "في الوحدة قوة وإن لم نتحد سوف نهزم واحداً تلو الآخر".

عليهم احترام دماء الشهداء

من جانبها قالت والدة الشهيد "زاغروس كوباني" المقاتل من وحدات حماية الشعب، أميرة علي دابان: "قدمنا الشهداء في سبيل القضية الكردية وكردستان لذا عليهم احترام دماء الشهداء وعدم السماح بحدوث حرب الأخوة بين الكرد".

أميرة دعت PDK لتغيير سياسته قائلة "نحن الكرد أخوة ولا يوجد أي فرق بيننا، على الديمقراطي الكردستاني تغيير سياسته العدائية، فإن أقدموا على خيانة شعبهم عليهم أن يعرفوا أنه سيحين دورهم وتتم تصفيتهم من قبل العدو الذي يتفقون معه الآن".

بدورها نوّهت والدة الشهيد من قوات سوريا الديمقراطية "دلكش كوباني"، زليخة أحمد: "كلنا كرد ولغتنا واحدة، ودمنا واحد، فلماذا العداء للأخ الكردي؟.

وأكدت الأم زليخة بأنهن كأمهات الشهداء ضد "حرب الأخوة"، وأشارت إلى أنهن لن يسمحن بحدوثها. وطالبت بتوحيد الصف الكردي.

في الختام تساءلت زليخة أحمد قائلة "لماذا تهاجمنا الدولة التركية؟، احتلت سابقاً عفرين وسري كانية وكري سبي، لذلك يتطلب منا الوحدة لهزيمة الأعداء وتحرير مناطقنا".

(م ع/س و)

ANHA