أمهات الشهداء: قائدنا ليس وحده بل معه شعبه

انقطعت أخبار القائد عبد الله أوجلان بشكل تام، منذ 25 آذار عام 2021 بعد آخر اتصال أجراه مع شقيقه، دام 5 دقائق ثم قُطع، فإلى جانب تشديد العزلة على القائد عبد الله أوجلان ومنع ذويه ومحاميه من اللقاء به، تفرض دولة الاحتلال التركي ما تسمى بـ "عقوبات انضباطية" بحقه، كما تسلّمه رسائل تتضمن تهديدات بالقتل والاغتيال.

أثارت الانتهاكات المرتكبة بحق القائد عبد الله أوجلان، استياءً وغضباً شديداً لدى الشعب الملتف حول فكر وفلسفته، فقد أكدت جمانة حميد والدة الشهيد باز، أنها سائرة على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان بعد أن تعرّفت عليه، وقالت: "أدركت دولة الاحتلال التركي أن فكر القائد عبد الله أوجلان بات ينتشر في العالم، ولهذا تآمرت الدول الرأسمالية لاختطافه".

أشارت جمانة إلى أن الغاية من اختطاف القائد عبد الله أوجلان، كانت لسد الطريق أمام فكره ومنعه من التوسع والانتشار، وقالت: "على الرغم من انتهاكات دولة الاحتلال التركي، إلا أن قائدنا يقاوم، ويجب علينا أيضاً المقاومة بتطبيق أفكاره".

عاهدت جمانة بأنها مستعدة لتقديم الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، الذي ضحى بعمره وحياته في سبيل شعبه، وقالت: "ستكون خطواتنا إلى الأمام دائماً ولن نتراجع أو نستسلم سنكمل ما بدأنا به ونحقق مبتغانا".

حرية الشعوب مرتبط بحرية القائد

أما أمينة عبدو والدة الشهيد مظلوم، فرفضت ما يُمارس بحق القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "حسب القوانين؛ كان يجب إطلاق سراح القائد لا إبقاءه في المعتقل حتى الآن وفرض عزلة مشددة عليه".

رأت أمينة حرية الشعوب وتحرير المناطق المحتلة مرتبطة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وأكدت: "لتعلم دولة الاحتلال التركي جيداً أن قائدنا ليس وحده، بل معه شعبه، ويناضل من أجل حريته الجسدية ولن يستكين حتى يحقق ذلك؛ لأن حريته مرتبطة بحرية الشعوب".

سينتصر الحق

بدورها، نوّهت والدة الشهيد حمودة، أمينة عساف إلى أن الشعب والقائد عبد الله أوجلان يكملان بعضهما، وقالت: "سنقوم بمهامنا، سواء عسكرياً أو سياسياً، ونقدم ما نملك"، مؤكدة "سنصعّد وتيرة نضالنا حتى تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان الجسدية، ولتدرك دولة الاحتلال التركي أننا أصحاب الحق، والحق سينتصر في النهاية".

(ي م)

ANHA