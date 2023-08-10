أمهات الشهداء: مستعدات لتقديم المزيد من التضحيات من أجل حرية قائدنا

شجبت أمهات الشهداء من نواحي مقاطعة قامشلو العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وعدم ورود أي معلومات عنه منذ 29 شهراً.

أكدت والدة الشهيد خبات تل كوجر، هدية خالد، أن نهج وفلسفة القائد عبد الله أوجلان أنار درب الشعوب التي تناضل في سبيل الوصول إلى حريتها.

ونددت هدية خالد بما يرتكبه الاحتلال التركي من انتهاكات وجرائم بحق القائد عبد الله أوجلان: "هدفه (الاحتلال التركي) إبعاد الشعوب عن فكر وفلسفة القائد"؛ أكدت: "محال أن نبتعد عن فكر وفلسفة من أذاقنا طعم الحرية والديمقراطية، وفي سبيل تحقيق أفكاره ضحينا بفلذات أكبادنا".

وأعربت عن استعدادها لتقديم المزيد من التضحيات، وقالت: "كأم شهيد مستعدة أن أقدم المزيد من التضحيات في سبيل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان، وإفشال المخططات التي تحاول النيل من مكتسبات ثورتنا".

من جانبها، أوضحت والدة الشهيد سرحد بوتان، بدعة أحمد، أن دولة الاحتلال التركي بفرضها عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، تسعى لاستهداف الشعب الكردي وقضيته.

وأضافت: "مهما حاولت تركيا ستفشل؛ لأن عليها مواجهتنا قبل أن تستهدف قائدنا"، وأكد: "نحن مستعدات للتضحية في سبيل حريته الجسدية".

عاهدت بدعة أحمد، ببقائها في ساحات النضال والمقاومة في سبيل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان وقالت: "حريتنا من حريته، والمساس به يعني المساس بنا".

من جهتها، وصفت والدة الشهيد لوند جودي، سعاد خنو، القائد عبد الله أوجلان، بأنه "قائد إنساني ورمز تاريخي"، وأشارت إلى أن العزلة المفروضة عليه من قبل دولة الاحتلال التركي، غايتها "إنهاء رسالته الخالدة بتحقيق الحرية للشعوب المضطهدة التي اتخذت من نهجه سبيلاً للوصول إلى حريته".

وأكدت: "لإفشال مخططات تركيا وأعوانها، علينا الالتفاف حول نهج القائد عبد الله أوجلان"، وقالت: "كأم لشهيد مستعدة للقيام بما يلزم من أجل تحقيق حرية قائدنا الجسدية".

(ي م)

ANHA