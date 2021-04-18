أمهات الشهداء: استهداف منزل القائد استهداف لإرادة الكرد

واستهدفت طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي، فجر الجمعة، المنزل الذي مكث فيه القائد عبد الله أوجلان عام 1979 بقرية علبلور الواقعة غرب مدينة كوباني، والذي يُعرف لدى أهالي كوباني بـ"منزل القائد".

وبهذا الصدد استنكرت أمهات الشهداء هذا الهجوم، واعتبرنه امتداد للجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي للنيل من إرادة الشعب الكردي.

كلستان علي، والدة الشهيد كادوس، استنكرت هجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا عمومًا والصمت الدولي حيالها، مبيّنةً أن "القوى الدولية بصمتها تبدي موافقتها على ارتكاب الجرائم والهجمات بحقنا".

وتابعت بالقول: "إنّ الاحتلال التركي استهدف المنزل الذي مكث فيه القائد عن عمد، كونه يعلم أنّ للمنزل دلالة معنوية لدى الشعب الكردي"، مؤكدةً "سنحمي مناطقنا حتى آخر نقطة دماء تجري في عروقنا، وسنكسر العزلة المفروضة على قائدنا".

أمّا والدة الشهيد لهنك وشقيقة الشهيد جمبلي، حنيفة سعيد حسن، أشارت إلى أن الاحتلال التركي حاول من خلال هذا الهجوم كسر إرادتنا، ولكننا نؤكد أننا لن نسمح له بتحقيق مآربه"

لافتة إلى تنصل الدول الضامنة عن القيام بمسؤولياتها، بالقول: "الدول الضامنة لا تفعل شيئًا حيال جرائم الاحتلال التركي وتلتزم الصمت وتعطي وعودًا كاذبة لنا من جهة، وتتحالف مع الاحتلال التركي من الجهة الأخرى".

أما والدة الشهيد رشيد، فصلة عمر، فقالت "إنّ الاحتلال التركي أراد من خلال هذه الجرائم النيل من إرادتنا، لكننا نقول له أنه مهما ارتكب من جرائم وانتهاكات، فلن نتراجع عن أهدافنا وسنصعد نضالنا".

(م ح)

ANHA