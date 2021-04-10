أمهات الشهداء: القائد عرّفنا بذاتنا وهويتنا وعلينا تصعيد النضال لتحقيق حريته

تستمر دولة الاحتلال التركي باتباع سياسة العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان، وحول هذا الموضوع أجرت وكالتنا لقاءات مع عدد من أمهات الشهداء في مدينة حلب، اللاتي أكدن على ضرورة تصعيد النضال على كافة المستويات لتحقيق حريته.

أم الشهيدة فيان، "صديقة محمد" بدأت حديثها بإرسال التحية للقائد عبد الله أوجلان من حلب إلى إمرالي إلى جانب المعتقلين الكرد في سجون الاحتلال التركي".

لسنا نادمين.. فللحرية ثمنها

وتابعت صديقة حديثها بالقول: "نحن نردد مقولة الشهداء لا يموتون، وهذا يعني بأننا نعاهدهم على السير على خطاهم وخطا القائد عبد الله أوجلان، فالقائد الذي نذر حياته كلها لخدمة قضية شعبه وكافة الشعوب المظلومة فتح لنا آفاق الرؤية للتعرف على حقيقتنا وواقعنا وأن نثور لنيل حريتنا والحفاظ على هويتنا".

وعن التضحيات التي بذلت في سبيل الحفاظ على الهوية الكردية قالت صديقة" لقذ قدمنا آلاف الشهداء ولسنا نادمين لأن للحرية ثمنها، اليوم قائدنا معتقل وهذا ما يؤرقنا، يجب على CPT القيام بواجبها والتوجه نحو إمرالي للكشف عن وضع القائد أمام شعبه".

أما بخصوص ممارسات دولة الاحتلال التركي بحق القائد فأشارت صديقة إلى أنه لا يمكن القبول بتلك الممارسات التي تفرض العزلة وتمنع العائلة والمحامين من الالتقاء بالقائد لأنه حق شرعي لأي معتقل في العالم.

وأنهت صديقة حديثها بالتأكيد على أنهم مستمرون في المطالبة بحرية القائد لحين تحقيق مطالبهم من قبل المجتمع الدولي الذي ينتهج الصمت.

"بفضل القائد تعرفنا على هويتنا"

أما أم الشهيد مظلوم، "أمينة عبدو" فأشارت إلى أنه مع بدء القائد بإشعال ثورة الحرية لأجزاء كردستان الأربعة جعل الأنظمة الديكتاتورية تهاب الكرد من جديد، بعدما كان الكرد على حافة الفناء.

فيما تطرقت أمينة خلال حديثها إلى الجوهر الفكري الذي قدمه القائد للنساء الكرد والذي ميزه عن بقية الرموز الكردية بالقول:" في سبيل الحفاظ على هويتنا أردنا المشاركة في كل النشاطات التي تنظمها الأحزاب قبل تأسيس حركة حرية كردستان، إلا أن تلك الأحزاب لم تولِ اهتماماً للمرأة الكردية بل كانوا يرفضون مشاركتنا".

وتابعت:" القائد آبو عرّفنا بحقيقة وإرادة المرأة ومنحنا الحق في المشاركة على كافة الأصعدة والساحات وقال لنا بأن حرية كردستان تكمن في تحرير المرأة الكردية".

وأنهت أمينة حديثها بالتأكيد على وجوب العمل على تصعيد النضال لتحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان.

"لكل شخص حق المشاركة في الثورة"

وفي السياق نفسه قالت أم الشهيدة أوزكر، الأم "فايزة خليل" بأن هدف العدو هو العمل على إبادة الكرد وتقسيم كردستان وطمس ثوراتها، لكن بظهور القائد استطاع الكرد استعادة آمالهم بالحفاظ على الهوية التي يتحلى بها الكرد.

أما بخصوص توجيهات القائد، فقالت فايزة:" اجتمعنا مع القائد عدة مرات وأكد لنا على وجوب التمسك بالقضية بالرغم من الممارسات والمؤامرات التي كانت تحاك ضدنا، وبين لنا القائد بأن لكل شخص مكان وحق للمشاركة في الثورة من دون استثناء".

وأنهت فايزة حديثها بالتأكيد على أنهم مصرون على المطالبة بحرية قائدهم، إلى جانب الضغط على دولة الاحتلال التركي بكافة الطرق والأساليب المتاحة لنيل حرية القائد أوجلان.

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ANHA