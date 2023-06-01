أمهات الشهداء: على الجيش العراقي حماية أهالي مخيم مخمور بدلاً من تطويقهم

تستمر محاولات الجيش العراقي في تطويق مخيم مخمور (الشهيد رستم جودي) منذ الـ 20 من شهر أيار الجاري، ووضع الأسلاك الشائكة، وسط مقاومة من قاطني المخيم ضد هذه الانتهاكات.

في هذا السياق، استنكرت خالصة الحسن، والدة الشهيد أنور العلو الذي استشهد في حملة الشدادي عام 2016، الحصار المفروض على أهالي مخيم مخمور، قائلةً: "نحن شعب شمال وشرق سوريا، نستنكر بأشد العبارات تطويق الجيش العراقي لمخيم مخمور".

وأضافت أن "الحصار المفروض على المهجرين في مخمور هدفه تهجير الأهالي مرة أخرى".

طالبت خالصة الحسن في ختام حديثها القوى الدولية بالخروج عن صمتها حيال الانتهاكات التي تمارس بحق أهالي مخيم مخمور.

من جانبها، أدانت سلطانة سعيد، والدة الشهيد قهرمان علي، الذي استشهد في عين عيسى عام 2015، تطويق الجيش العراقي لمخيم مخمور، قائلة: "واجب الجيش العراقي حمايتهم وتقديرهم لا تهجيرهم مرة أخرى".

وأكدت "نحن عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا، نتضامن مع أهلنا في مخمور، ونساندهم بكامل قوتنا حتى فك الحصار عنهم".

(م ح)

ANHA