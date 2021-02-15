أمهات الشهداء يباركن الانتصار في غاري ويؤكدن: النصر سيكون دائما حليف الكريلا

وشن جيش الاحتلال التركي هجوما على منطقة غاري في جنوب كردستان يوم الـ10 من الشهر الجاري، باستخدام الطيران الحربي والمروحي وآلاف الجنود، إضافة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي.

لكن وبعد أقل من 4 أيام على بدء الهجمات، تمكنت قوات الدفاع الشعبي من إحباط الهجوم التركي ما دفع الاحتلال التركي إلى إعلان الانسحاب من المنطقة، إذ قال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيان كتابي بأن القوات التركية تعرضت لهزيمة كبيرة في غاري وأعلنت انسحابها على إثر ذلك.

وكانت ردود فعل مناهضة للهجمات التركية على مناطق الدفاع المشروع قد صدرت في الشارع الكردي، إضافة إلى انتقادات لتعاون الديمقراطي الكردستاني مع الهجوم التركي وصمت حكومة باشور وحكومة العراق حيال الهجمات.

عدد من أمهات الشهداء باركن انتصار الكريلا على الاحتلال التركي في لقاءات أجرتها وكالة أنباء هاوار إذ قالت الأم أميرة علي دابان "نستنكر هجمات الاحتلال التركي على الكريلا، ونحيي مقاومتهم ونؤكد دعمنا لهم، فمقاومتهم البطولية أدت إلى هزيمة الاحتلال التركي".

وبدورها قالت عضوة مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة كوباني أميرة مصطفى دابان "نبارك مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع".

منوهة إلى أن الكريلا انتصروا لأن كافة الشعوب المناشدة بالحرية تساند مقاومتهم، وقالت "ونحن ندعم مقاومتهم ونقول بأن كافة الشعب الكردي مساند لمقاومتهم فهم أبنائنا جميعاً".

ومن جهتها قالت الأم رحمة محمود عبدالله "الكريلا حاربوا الدولة التركية المحتلة بالأسلحة الخفيفة مقابل الأسلحة الثقيلة والقصف بالطائرات، فهم دافعوا عن كرامتهم وأرضهم وانتصروا على الاحتلال التركي، لأننا كافة أمهات الشهداء ندعو لهم بالانتصار في كافة معاركهم وحروبهم ضد الدولة التركية الفاشية".

وتابعت قائلة "هم انتصروا لأنهم على حق، ونحن سنبقى ندعم مقاومتهم بكبيرنا وصغيرنا حتى آخر قطرة دم في جسدنا، وسيكون النصر حليفهم".

(م ع/ج)

ANHA